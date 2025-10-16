L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Editoriale
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio suicidioGiocatore Virtus arrestatoPadre AntonelliGianluca SoncinMamma recordDerby vietato
Acquista il giornale
EditorialeSos case popolari
16 ott 2025
ALESSANDRO CAPORALETTI
Editoriale
WhatsAppXPrint
Editoriale

Sos case popolari

"Un grande patrimonio immobiliare per gran parte ormai datato e che necessita di manutenzioni. Nell’incontro che avrò con la giunta regionale e il presidente Acquaroli proporrò un grande patto per l’edilizia residenziale pubblica che migliori la vita delle fasce più fragili e degli anziani assegnatari di alloggi spesso non più funzionali alle proprie esigenze di vita e che abbatta, laddove possibile, le barriere architettoniche un ostacolo a una vita dignitosa". Dopo Confindustria, sul tavolo del governatore bis arriva anche il dossier Erap per voce del presidente Sergio Cinelli, che ha fatto una ricognizione in molti Comuni a due mesi dalla nomina al posto del dimissionario Saturnino Di Ruscio. "Oltre al confronto costante con la Regione, è fondamentale il rapporto con i sindaci, sentinelle sul territorio e primo riferimento per il cittadino – insiste Cinelli –, un tavolo a tre costantemente aperto che recepisca degli enti locali e dia le necessarie risposte". Un po' di numeri.

La quota di edilizia sociale in Italia oscilla tra 3 e 5 %, nelle Marche supera di poco il 4% e il diritto all'abitazione si scontra con la necessità di rilevanti investimenti e tempi lunghi per costruire o ripristinare alloggi. I Comuni, rileva l'Erap, non sempre sono celeri nel realizzare e aggiornare le graduatorie degli aventi diritto e l'ente regionale per l'abitazione pubblica vanta crediti da inquilini morosi per 1,4 milioni.

"Tra i temi da discutere con la giunta regionale, c’è anche la spesa prevista per l'Imu - avverte Cinelli -, che nel triennio 2025/27 ammonta a oltre 2 milioni di euro, cui si aggiunge un pregresso di circa 3 milioni in contenzioso per gli anni precedenti. Per il neo presidente Erap, "è un problema da risolvere tempestivamente, perché sono risorse finanziarie sottratte alla manutenzione e alle nuove costruzioni di alloggi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata