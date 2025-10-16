Sos case popolari

"Un grande patrimonio immobiliare per gran parte ormai datato e che necessita di manutenzioni. Nell’incontro che avrò con la giunta regionale e il presidente Acquaroli proporrò un grande patto per l’edilizia residenziale pubblica che migliori la vita delle fasce più fragili e degli anziani assegnatari di alloggi spesso non più funzionali alle proprie esigenze di vita e che abbatta, laddove possibile, le barriere architettoniche un ostacolo a una vita dignitosa". Dopo Confindustria, sul tavolo del governatore bis arriva anche il dossier Erap per voce del presidente Sergio Cinelli, che ha fatto una ricognizione in molti Comuni a due mesi dalla nomina al posto del dimissionario Saturnino Di Ruscio. "Oltre al confronto costante con la Regione, è fondamentale il rapporto con i sindaci, sentinelle sul territorio e primo riferimento per il cittadino – insiste Cinelli –, un tavolo a tre costantemente aperto che recepisca degli enti locali e dia le necessarie risposte". Un po' di numeri.

La quota di edilizia sociale in Italia oscilla tra 3 e 5 %, nelle Marche supera di poco il 4% e il diritto all'abitazione si scontra con la necessità di rilevanti investimenti e tempi lunghi per costruire o ripristinare alloggi. I Comuni, rileva l'Erap, non sempre sono celeri nel realizzare e aggiornare le graduatorie degli aventi diritto e l'ente regionale per l'abitazione pubblica vanta crediti da inquilini morosi per 1,4 milioni.

"Tra i temi da discutere con la giunta regionale, c’è anche la spesa prevista per l'Imu - avverte Cinelli -, che nel triennio 2025/27 ammonta a oltre 2 milioni di euro, cui si aggiunge un pregresso di circa 3 milioni in contenzioso per gli anni precedenti. Per il neo presidente Erap, "è un problema da risolvere tempestivamente, perché sono risorse finanziarie sottratte alla manutenzione e alle nuove costruzioni di alloggi".