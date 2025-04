Sovversivi di papà

Una piccola minoranza di studenti del liceo Minghetti di Bologna (presto imitata dai coetanei di altri istituti) ha occupato la scuola, il preside ha sporto denuncia per l'atto di prevaricazione nonché per alcuni danni materiali arrecati, i genitori si sono schierati in modo massiccio dalla parte dei figli. Fin qui i fatti. In questa sede non ci occuperemo né dei ragazzi né del preside, perché in fondo gli uni e l'altro stanno facendo il loro mestiere, secondo il canovaccio imposto dai rispettivi ruoli. Ci occuperemo, invece, dei fuori-ruolo, i genitori, che hanno sottoscritto a migliaia una lettera aperta dove si accusa il preside di compromettere il patto educativo (ma quale?) su cui si fonda la comunità scolastica e allo stesso tempo gli si chiede di ritirare le denunce personali perché l'azione degli studenti è stata collettiva (ma davvero?). Nella lettera si rigetta, soprattutto, l'idea che qualcuno venga chiamato a rispondere di quello che ha fatto: ''Ribadiamo una visione della scuola pubblica come comunità aperta, dove il dissenso e gli errori sono affrontati con il dialogo e non con le punizioni esemplari''. Sui social si trova di più. Alla scuola si imputa l'intento di voler affermare ''il proprio potere sanzionatorio e repressivo''. Quanto ai danni materiali arrecati, c'è chi la risolve così: ''Si tratta di poche migliaia di euro che possono facilmente essere chieste ai genitori''.

Andiamo per punti.

1) Il patto educativo tra istituzione, genitori e ragazzi non è una licenza di sovvertire le regole a proprio piacimento. Semmai il contrario. Ha scritto qualche tempo fa sul Corsera Ernesto Galli della Loggia citando Hannah Arendt, autrice di saggi fondamentali sul totalitarismo e le sue aberrazioni: ''Il rapporto pedagogico non può implicare alcuna forma di eguaglianza tra docente e allievo. La sede propria della democrazia non sono le aule scolastiche''.

2) I genitori che insegnano ai propri figli che si può sfidare l'autorità, e perdere, senza pagare dazio non rendono loro un grande servizio. Dovrebbero piuttosto aiutarli a capire che la lotta è bella anche se è rischiosa, minoritaria e impari, perché c'è una grandezza nella sconfitta e nel pagarne le conseguenze. Diceva Sandro Pertini, uno che di resistenza e di carcere sapeva qualcosa: ''Nella vita talvolta è necessario saper lottare non solo senza paura ma anche senza speranza''.

3) Le mamme e i papà col portafoglio in mano che chiedono al preside ''quant'è?'' sono l'ultima evoluzione di quella che Luca Ricolfi ha definito ''la metamorfosi dei genitori in sindacalisti dei loro pargoli''. Il vero patto educativo che ha retto la scuola fino a una trentina d'anni fa, scrive Ricolfi, si fondava sull'alleanza tra genitori e insegnanti, perché i primi stavano dalla parte dei secondi. Quel patto è saltato e la scuola non funziona più.