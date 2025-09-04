Spaccio di crack meno pipe e più controlli

Bologna, 4 settembre 2025 – L’iniziativa di distribuire pipette per il crack mi sembra l’ennesimo gesto utile ad apparire sulle prime pagine una volta alla settimana. Quest’ansia di visibilità farebbe sorridere se non fosse che coinvolge i bisogni di tutti i cittadini. Si tratta di priorità: forse quei 3.500 euro spesi per regalare le pipe era più urgente sorteggiarli tra ultraottantenni con un passato di lavoro, un presente di solitudine e povertà, e nessun futuro.

Michele Ghirardelli

risponde Beppe Boni

Chissà se in Comune a Bologna è sorto qualche dubbio sulla controversa idea di distribuire gratis ai tossicodipendenti pipe per fumare il crack per ’contenere il danno’ senza capire che forse in questo modo il danno si amplia. Il problema del consumo e dello spaccio di questo veleno pericolosissimo non si frena così. La polemica è esplosa in modo violento e divide l’opinione pubblica. Ad occhio e croce i favorevoli a questa operazione sono una minoranza. Nello scenario si inserisce poi il ritornello del Comune e della sinistra di chiedere aiuto al Ministero dell’interno. Se la Bolognina, quartiere dove finì l’era del Pci, è una zona ad alta frequentazione di spacciatori nigeriani è un nodo che riguarda le istituzioni bolognesi e le forze dell’ordine locali, che comunque non stanno con le mani in mano. Bisogna cambiare metodo e dare un giro di vite sui controlli? Si può fare. E allora il sindaco convochi una riunione in Prefettura con le forze dell’ordine. Se in ogni città dovesse intervenire il Ministero degli Interni saremmo al paradosso. In ogni caso i numeri diffusi dal Viminale confermano che polizia e carabinieri si danno da fare: nell’area Bolognina e dintorni sono state controllate nei mesi scorsi 32mila persone, 220 hanno ricevuto un daspo di allontanamento, l’83% è composta da stranieri. È il caso di lasciar perdere il Viminale e dedicarsi di più alla soluzione del problema. Senza pipe.

