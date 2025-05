Sprangati e spranganti: l’alleanza

Nel teatrino sempre più surreale del tifo organizzato, ogni tanto capita di assistere a scene che neppure il miglior regista del grottesco saprebbe immaginare. In Romagna si sta consumando una storia folle: l’altra sera a Rimini, davanti al bar devastato tre giorni prima da una cinquantina di ultras forlivesi, i tifosi riminesi hanno esposto uno striscione di solidarietà. Ai propri aggressori, sì. Lì, sul luogo del raid. Non in un altro punto della città. Non in curva, ma esattamente davanti al bar dove i supporter locali erano stati aggrediti a sprangate. Come dire: gli sprangati difendono gli spranganti. Dieci metri di striscioni per dire: «Bel coraggio chiedere il Daspo a vita per chi vi segue da una vita».

Per chi si fosse perso le puntate precedenti: in occasione del derby di semifinale playoff per la promozione in A1, un gruppo di tifosi forlivesi ha pensato bene di raggiungere Rimini non per godersi la partita, ma per una spedizione punitiva. Entriamo in una logica perversa e diffciilmente comprensibile di rivalità, astio e vendette, fra basket, calcio, conditi da campanili, amici, nemici, codici ultrà, complicati intrecci anche un po’ criminali che poi si trasformano in ancora più assurdi abbracci solidali.

Partiti direttamente verso quel bar, covo storico dei rivali, i forlivesi lo hanno assaltato con una violenza che nulla ha a che vedere con lo sport. Risultato: botte, caos, paura. E la partita? A quanto pare non interessava a nessuno di loro. Il palasport era pieno di forze dell’ordine che purtroppo non si sono accorte di quanto stava capitando a qualche centinaia di metri di distanza: e dire che era una partita a rischio, e dire che ai tifosi forlivesi erano stati dati soltanto 200 biglietti (non diecimila...).

La società Unieuro Forlì ha subito preso le distanze, chiedendo il Daspo a vita per quei cinquanta. La questura e la prefettura hanno deciso: porte chiuse per le prossime gare. Così, l’altra sera, Forlì e Rimini sono scese in campo davanti agli spalti vuoti. Stasera si ripeterà la scena. Decisione esagerata? Forse sì, migliaia di tifosi veri, appassionati, famiglie e ragazzi, sono rimasti fuori dal palazzetto per colpa di chi ha deciso che il prepartita andava giocato a sprangate.

E qui arriva il paradosso finale con i tifosi riminesi che si presentano proprio davanti al bar devastato per esporre uno striscione, in difesa dei colpevoli, coloro che li hanno picchiati o volevano picchiarli. Lasciateli fare, lasciateci fare sembrano dire. Fratellanza da curva? Rito tribale? O semplicemente totale smarrimento della logica?

Certo, i protagonisti dell’assalto non saranno pericolosi criminali, ma forse poveri cristi che non sanno bene come godersi la vita e se la buttano via a suon di sprangate. Resta il fatto che stanno rovinando una semifinale a tutti; il 99% dei forlivesi (sani) sono inferociti con loro, ora difesi solo dagli sprangati.

P.S. Vogliamo trovare una morale a questa storia? Proviamoci: ebbene sì, forse il basket si può anche giocare senza teatrini da ultras. L’altra sera, a porte chiuse, Forlì ha vinto. Senza tifo, senza invasati sugli spalti, senza mitologia da curva. Ha vinto sul campo. Questo, forse, è l’unico messaggio sensato in mezzo a un tragicomico caos.