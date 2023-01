Stadio e viabilità da migliorare

Bologna, 21 gennaio 2023 – Premesso che sono un tifoso del Bologna FC (abbonato), è assurdo che nella stessa settimana siano fissate due partite alle 18.30: lunedì 23/01 Bologna - Cremonese, venerdì 27/01 Bologna - Spezia. Molte scuole sono in zona e in diverse strade la viabilità verrà bloccata prima della partita con disagi ai residenti e a chi dovrà recarsi a prendere i bimbi da asili, materne o elementari, senza citare il disastro di traffico. Due giorni in una settimana sono una follia inaccettabile. Il comune dovrebbe imporsi sulle PayTV .

Fabio Marcheselli

Risponde Beppe Boni

Tema antico, ma sempre attuale. Bisogna prendere atto della realtà e non cercare lo scontro. Lo stadio Dall'Ara di Bologna, un monumento storico per la città, è insediato in zona urbana e questo comporta inevitabilmente dei disagi. È un valore e dopo un lungo dibattito si è deciso di ristrutturarlo e lasciarlo dov'è anziché costruirne uno nuovo fuori Bologna. La ristrutturazione comporterà anche nuovi parcheggi e quindi un miglioramento della viabilità che oggettivamente e comprensibilmente fa arrabbiare, quando si gioca nel tardo pomeriggio, tanti cittadini che abitano nei dintorni. La collocazione del Dall'Ara così com'è oggi comporta vantaggi e svantaggi, serve ancora un pizzico di pazienza perché la soluzione del problema arriverà. Il Comune oggettivamente non ha gli strumenti per intervenire direttamente su giorni e orari delle partite la cui organizzazione inevitabilmente deve tenere conto delle logiche televisive. Ma nel frattempo si può agire meglio sulle dinamiche del traffico (molto è stato fatto) sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'informazione. Per esempio si possono cercare nuove collocazioni di parcheggio esterne e temporanee su aree da rigenerare, agevolare maggiormente i movimenti dei residenti e, infine, potenziare la Polizia municipale (già presente in modo massiccio) negli orari delle partite applicando un piano traffico il più fluido possibile.

