Troppe strade devastate dalle buche

Bologna, 14 novembre 2023 – Abito nel comune di Medicina e segnalo un problema che ogni giorno colpisce gli automobilisti. La strada provinciale 29 per Sant'Antonio è piena di buche diventate crateri, avvallamenti e nelle crepe dell'asfalto è cresciuta anche l'erba segno di incuria e di degrado. La manutenzione non spetta al comune bensì alla città metropolitana di Bologna che a quanto pare non ha nessuna intenzione di fare nulla per sistemare le cose. Siamo alle soglie dell'inverno con nebbia, ghiaccio e neve e si spera che non succeda l'irreparabile.

Sandra Tromboni

Risponde Beppe Boni

Se per assurdo dovessimo riunire le proteste che riguardano l'incuria di certe strade della città e della provincia e se vogliamo allargare il discorso in molte altre località dell'Emilia Romagna, ne verrebbe fuori un libro-dossier. Di successo, perché susciterebbe un applauso più lungo di quelli che animano le prime della Scala. A parte la rabbia di assistere al brutto spettacolo di tante strade lasciate al degrado sorge un interrogativo: gli amministratori pubblici si avventurano mai in giro per rendersi conto dello stato della viabilità? E' inutile farla tanto lunga sulla svolta green del tram e sull'obbligo dei 30 chilometri orari in città e in molte località della provincia se poi la manutenzione di tante strade (e di tanti marciapiedi) viene amabilmente trascurata come se nulla fosse chiudendo un occhio, anzi due. Consigliamo un tour (in motorino o in auto) a chi deve occuparsi politicamente e tecnicamente del manto stradale per rendersi conto della pericolosità di certi percorsi. Non si tratta solo di un fatto estetico: le buche, gli avvallamenti, le crepe sono trappole pericolose per tutti, ma soprattutto per gli scooter e le moto. La sicurezza sulle strade dipende da come vengono curate, non basta mettere qua e là un cartello con l'obbligo dei 30 chilometri orari per sentirsi allineati alla moda green o per sentirsi a posto con la coscienza. Inutile star qui a fare la classifica delle aree funestate dalle buche, ma l'elenco sarebbe lungo. Se i cittadini, come avviene spesso, le segnalano non si tratta di marziani atterrati con l'astronave da un pianeta sconosciuto ma di gente che ogni giorno si alza al mattino per andare al lavoro, per portare i figli a scuola, per onorare un appuntamento. Forse è ora che qualcuno si dia una mossa e metta il naso fuori dall'ufficio.

