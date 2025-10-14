Strade e ferrovie, l'attesa infinita

La lista è sempre la stessa: l'allargamento di tangenziale e autostrada nel nodo di Bologna, il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, l'ampliamento della E45 Orte-Ravenna, la quarta corsia autostradale tra San Lazzaro e la diramazione sempre per Ravenna, la Cispadana. Il libro delle infrastrutture in Emilia-Romagna è sempre molto corposo. Opere virtuali però perché da decenni se ne parla, ma senza l'ombra di un cantiere. Sintomatica la presa di posizione di Legacoop Romagna che ha consegnato all'assessore regionale Irene Priolo un documento con appunto le priorità infrastrutturali del territorio dove, oltre ad alcune di quelle già citate, si pone l'accento su opere come il potenziamento dei collegamenti da e verso il porto di Ravenna, la messa in sicurezza della SS 67 Tosco-Romagnola, la realizzazione di una strada veloce tra Forlì e Cesena, un nuovo casello sull'A14 in corrispondenza del quartiere fieristico di Rimini. Non poco. La speranza è che arrivi finalmente una lista delle priorità con una definizione certa di cosa si può fare e cosa no. Lasciamo da parte il Passante, dove si discute ancora su come farlo e sulle opere di compensazione (ad esempio alberi attorno al tracciato), però almeno una via definitiva si potrebbe trovare sul quadruplicamento della ferrovia tra Bologna e Castel Bolognese, con una serie di comitati contrari al progetto attualmente in campo perché, a loro parere, troppo invasivo per il territorio. Insomma, è tutto (come sempre) fermo e si procede (anche nella burocrazia) a passo di lumaca. Occorrerebbe un cambio di marcia. Anche perché è inutile pensare di ridurre l'inquinamento e il traffico senza mezzi adeguati. Si vedrà se il tram, a Bologna, risolverà i problemi, ma intanto non resta che la rabbia. Un esempio è quello che succede (sempre da decenni) sulla ferrovia tra Marradi e Faenza, frequentata da tantissimi pendolari e da studenti, dove tra cancellazioni, ritardi, sospensioni il calvario è perenne. Tant'è che il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, ha scritto anche lui alla Regione sottolineando come la comunità della Valle del Lamone è ‘ormai esasperata per i continui disservizi’. Va bene il passante, opera miliardaria, o la Cispadana, per i quali occorre un imponente lavoro: ma anche per sistemare finalmente un piccolo tratto di ferrovia ci vogliono decenni?