Strade, le buche vanno riparate subito

Bologna, 26 settembre 2023 – "Se asfaltiamo le buche le strade diventano delle piste e si corre più forte". Queste sono le parole pronunciate da Maurizio Martelli, un dirigente della città metropolitana. Quel che stupisce è che i consiglieri di opposizione le abbiano prese per vere e non come una burla. Ma intanto che c'era il dirigente avrebbe potuto assicurare che le buche sono a norma, come numero e dimensioni per organizzare un torneo nazionale di golf. Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

Inevitabile che una sciocchezza del genere (Se asfaltiamo le buche si corre più forte..) pronunciata da un dirigente pubblico si presti ad ironie e a qualche reazione forte. Le opposizioni fanno il loro mestiere e se prendono al volo qualche occasione per criticare le amministrazioni non c'è da stupirsi più di tanto. La politica è fatta anche così.

La città metropolitana intanto si è affrettata a dire che le parole del dirigente sono state fraintese. In realtà sono state comprese bene, ma è evidente che si è trattato di una frase ironica detta male e in un contesto sbagliato su un tema così delicato. Incidente chiuso. Resta il fatto che le buche nelle strade ci sono e il maltempo le ha aggravate e intensificate.

Bene ha fatto il presidente dell'Aci di Bologna, Federico Bendinelli, a sottolineare che " la manutenzione delle strade deve essere centrale per evitare conseguenze gravi", E ancora : "Basta leggere il comma 1 del codice della strada che enuncia come la sicurezza stradale sia tra le finalità primarie".

L'assessore alla mobilità urbana del comune, Valentina Orioli, ha aggiunto che le amministrazioni "parlano per atti" e che in vista del piano della città ai 30 all'ora sono in programma investimenti per un totale di 24 milioni anche per la sicurezza delle strade. Già ma fino ad oggi? Le trappole sull'asfalto non hanno tempo di aspettare i grandi investimenti e dove la manutenzione è scarsa e il percorso pericoloso bisogna intervenire quando è necessario. Le segnalazioni dei cittadini su questo fronte sono numerose, segno evidente che ci sono urgenze da rispettare prima ancora dei progetti di largo respiro. Gli incidenti non attendono.

