Strisce pedonali tra rischi e buonsenso

Dall'inizio dell'anno ad oggi 350 pedoni in Italia hanno perso la vita travolti da automezzi sulle strisce pedonali. La colpa sta da entrambe le parti perchè spesso manca il buonsenso. Parlo da pedone e da automobilista. Quando attraverso sulle strisce nelle strade di Bologna aspetto sempre che le automobili siano ferme. In assenza di strisce mi accerto che la distanza dell'auto in arrivo sia in sicurezza. Quando guido e sono in prossimità di strisce pedonali rallento. I pedoni sbucano da tutte le parti, talvolta distratti perché parlano al cellulare. La colpa è sempre degli automobilisti?

Franco Fortunati

Risponde Beppe Boni

A Bologna e dintorni la maggioranza degli automobilisti e dei pedoni generalmente rispetta tempi e modi che regolano i percorsi con strisce pedonali. Però entrambe le categorie hanno nelle loro fila una minoranza pericolosissima guidata dall'indecisione, dall'ansia, dall'incertezza, dall'incomprensione delle regole, dalla distrazione. Tutti aspetti che impongono un attento esame di prevenzione per evitare guai. Cosa non facile. I pedoni. C'è chi, in prossimità delle strisce, vede arrivare le auto, aspetta fino all'ultimo momento poi si precipita sulla via. Un metodo kamikaze ad alto tasso di pericolo. Frenata, imprecazioni e il più delle volte tutti salvi. Gli automobilisti. C'è chi arriva in prossimità dell'asfalto zebrato e rallenta prudentemente, osserva, tentenna poi quando il pedone si avventura sull'asfalto parte di scatto. Frenata, imprecazioni, tutti salvi. Scherzi (ma non tanto) a parte, gli automobilisti spesso hanno un atteggiamento aggressivo verso i pedoni. Ricordiamo cosa dice il codice: "Se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando le persone transitano sull’attraversamento pedonale. Devono poi dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, a coloro che si accingono ad attraversare o se svoltano a destra in una strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale". Se non ci sono le strisce i pedoni devono invece dare la precedenza ai conducenti e non devono tagliare la strada in diagonale. Ma soprattutto prima di attraversare devono accertarsi della distanza dei veicoli evitando di schizzare all'ultimo momento. Stesse norme per biciclette e monopattini. Tutti aspetti ovvi e conosciuti, si dirà. Spesso però vengono dimenticati. Rimane fissa da osservare la norma principale: il buonsenso. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net