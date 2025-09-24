Su Gaza, uno sciopero controverso

A Gaza dove si muore ogni giorno se ne fregano dei nostri scioperi, tutto continua come prima, invece in Italia ci sono stati scontri e disordini in diverse città compresa Bologna dove è stata bloccata anche l’autostrada A14. Bravi, bel risultato. Il leader della Cgil Maurizio Landini e i suoi compagni hanno di che essere soddisfatti per la riuscita dello sciopero generale, ma dovrebbero contemporaneamente vergognarsi.

Giulio Longhi

Risponde Beppe Boni

Migliaia di persone sono scese in piazza per lo sciopero generale in quasi tutte le città italiane, Bologna compresa, per manifestare contro l’intervento israeliano a Gaza. In coda a chi ha scioperato pacificamente si sono aggregate bande di violenti che hanno devastato la stazione di Milano, bloccato l’autostrada e la tangenziale a Bologna, la tangenziale a Roma. In questo momento di tensione era prevedibile che alla piazza pacifica mobilitata per uno sciopero (discutibile), si sarebbero aggregati i movimenti Pro Pal sempre pronti allo scontro. Tutte le persone di buonsenso si indignano per ciò che sta succedendo nella Striscia con gli israeliani che per estirpare il terrorismo uccidono anche decine di innocenti e nello stesso tempo Hamas si fa scudo degli stessi civili, non si arrende e non libera gli ostaggi. Anche a Bologna c’è stata guerriglia con le forze dell’ordine. E la città si è divisa sull’opportunità di scioperare: molti sono stati a favore, altri no sapendo che la causa è buona ma lo strumento di protesta è inutile. Un’astensione dal lavoro per tutelare i diritti dei lavoratori o contro una decisione del governo è comprensibile, ma per manifestare contro Tel Aviv, che ovviamente nemmeno sa di queste proteste, non trova tutti d’accordo. E con qualche buona ragione. Chi ci ha rimesso sono stati i cittadini rimasti bloccati sulle strade, coinvolti negli scontri, arrivati tardi al lavoro.

