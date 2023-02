Sul fiume una strage di alberi

Bologna, 23 febbraio 2023 – Alcuni amici mi hanno riferito di una strage di alberi sulle sponde del fiume Samoggia, nei pressi di Calcara al confine con la provincia di Modena, nel comune di Castelfranco Emilia. La facciamo tanto lunga con la difesa dell'ambiente e poi si permette l'abbattimento di centinaia di alberi in un ambiente boschivo di grande bellezza sulle sponde di un fiume che non ha certo necessità di manutenzione, se non in parte, poiché non si registrano da anni esondazioni e allagamenti nei terreni circostanti. La strage di alberi va fermata. Chi l'ha decisa?

Roberto Ferri



Risponde Beppe Boni

Sulle sponde del fiume Samoggia sono stati abbattuti centinaia di alberi e si sta distruggendo un ambiente ecologicamente sano e di grande valore ambientale. La strage di alberi va fermata. Diverse associazioni (Legambiente SettaSamoggiaReno, Lista civica Castelfranco, Associazione Nocave) hanno chiesto spiegazioni alla Regione che ha fornito una motivazione surreale. Secondo quanto riportano le associazioni ambientaliste, la Regione si giustifica dicendo che devono essere rese ispezionabili le aree degli argini per la manutenzione. Di certo qui non si rischiano danni di allagamenti, semmai è il contrario: il fiume è perennemente sotto il livello che si registrava almeno cinque anni fa, spesso in secca o quasi. E così via alle motoseghe nelle aree golenali con la distruzione di una rigogliosa vegetazione arborea e una spallata all'ecosistema utile alla presenza di molte specie di animali. Il bello è che la Regione Emilia Romagna ha regalato anni fa ai privati decine di migliaia di piantine finite in giardini e chissà dove senza controllo, poi permette la distruzione di un ecosistema che si è generato negli anni. Inoltre, come rilevano gli ambientalisti, ruspe e camion hanno devastato il terreno umido. Uno scempio. E la legna dove finisce? Secondo il contratto stipulato rimane di proprietà dell'azienda che effettua il taglio delle piante come forma di pagamento. Vengono eliminati tutti gli alberi sull'argine per una distanza di quattro metri, spiega la Regione, in virtù di un regio decreto del 1904. A nessuno viene in mente di applicare un repubblicano decreto di buonsenso del 2023? Cari cittadini, questo è il momento di protestare, con civiltà ma con energia.

[email protected]

[email protected]