Sul fortino rosso non tramonta mai il sole

Se in queste elezioni c’era una città più osservata delle altre, ovvero Bologna, questa città, alla fine, non ha deluso i pronostici della vigilia, confermando la sua nomea di fortino rosso acquisita nel corso dei decenni. Un ‘titolo’ più forte di tutto e di tutti: dei disastri e delle polemiche dell’alluvione, del traffico impazzito per i cantieri del tram, dell’auspicio di quanti pensavano che fosse giunto il momento di dare un segnale alla giunta Lepore e di chi credeva che prima o poi il vento di centrodestra sarebbe riuscito a fare arrivare qualche spiffero anche sotto i portici. Certo, l’affluenza alle urne è stata bassissima anche qui. Ma pur sempre superiore di quasi sette punti rispetto al resto della regione (e, dato non certo secondario, identica alle Comunali del 2021). Dunque, i risultati sono stati consequenziali: il Pd ha vinto senza affanno, andando meglio anche del dato regionale (ma non meglio di altri capoluoghi emiliano-romagnoli, e questo avrà il suo peso); il divario tra le due coalizioni ha superato i 30 punti e la lista Alleanza Verdi e Sinistra si è confermata, come ormai accade da tempo, terza forza dopo democratici e Fratelli d’Italia. Le civiche dei due candidati presidenti infine, da una parte e dell’altra, non sono riuscite a fare la differenza, sebbene la civica di Ugolini abbia ottenuto un buon 7%. Il risultato – è indubbio – rafforza il sindaco Lepore e la segreteria Pd dopo un’estate burrascosa segnata dalle amare sconfitte nei ballottaggi di Castel Maggiore e Pianoro, conferma che in città (almeno in quella che regolarmente si presenta alle urne) la sinistra-sinistra vale tra l’8 e il 10% delle preferenze (mentre i Cinque Stelle sono ormai attestati su percentuali residuali), e che nel centrodestra c’è sempre un partito egemone – un tempo Forza Italia, poi la Lega e oggi Fratelli d’Italia – e alle sue spalle il deserto (o quasi). L’effetto Bologna, dunque, si è rivelato decisivo solo per il centrosinistra, e senza dubbio la polemica sul corteo di patrioti e Casapound sollevata dal sindaco Lepore fino allo scontro istituzionale è stata una scelta politica azzeccata (il suo predecessore Virgino Merola l’avrebbe rivendicata come ‘la mossa del cavallo’), e ha spazzato il tavolo del voto da ogni residua incertezza. Ora parte la ‘lunga marcia’ verso i prossimi due appuntamenti elettorali, ovvero le Comunali e le Politiche. In mezzo, ci sono due anni buoni e una certezza: sul fortino rosso delle Due Torri non tramonta mai il sole.