Neanche sei mesi fa, in Liguria, avevano arrestato il Presidente della Regione Giovanni Toti. Brutta storia di corruzione: Toti ne è uscito col patteggiamento e la Liguria è tornata al voto, domenica e lunedì.Il risultato? Ha rivinto con Marco Bucci lo schieramento di centrodestra, nonostante le manette e tutto il resto.

Lasciateci scrivere che la gente ormai non crede più a nessuno: nè ai politici (alle urne sono andati solo il 46% degli aventi diritto), nè ai magistrati forse un po' troppo politicizzati (ha rivinto lo schieramento del vero o presunto scandalo).

Fra venti giorni, si rivota, stavolta in Emilia-Romagna. Questa volta, per fortuna, non ci sono di mezzo scandali, ma si anticipa la scelta del nuovo governatore di qualche mese solo perché Stefano Bonaccini, che non poteva più ricandidarsi in Regione, ha scelto di volare a Bruxelles come parlamentare europeo.

Ora, in vista del 17 e 18 novembre, ci si domanda: ma quanto influirà il tornado alluvione dell'ultimo anno e mezzo sul voto emiliano-romagnolo? A naso: poco o nulla. Lo abbiamo visto qualche mese fa, con le elezioni comunali in Romagna, ad esempio. Alla fine della fiera, gli alluvionati arrabbiati non hanno punito nè il centrodestra nè il centrosinistra: a Cesena ha rivinto il centrosinistra, a Forlì ha rivinto il centrodestra.

Ripartendo dalla Liguria, il messaggio evidente che passa in Italia ormai da tempo è più o meno il seguente: 'Tanto sono tutti uguali', riferito ovviamente ai partiti politici. Lo ha spiegato molto bene ieri al Carlino anche il politologo Paolo Pombeni.

Vien da pensare che in Emilia-Romagna l'affluenza calerà rispetto al 2020, quando ci fu oggettivamente un dato molto elevato (67,6%) dettato da mille fattori, effetto Sardine in primis. Ma va ricordato che quattro anni prima ci si fermò all'imbarazzante 37,7% che insediò il Bonaccini I. Anche in quel caso il voto fu conseguenza di un'inchiesta giudiziaria che coinvolse il governatore di allora, Vasco Errani, che decise di dimettersi anche se alla fine della fiera fu assolto.

Ecco, fra quel 37,7% del Bonaccini I e il 67,6% del Bonaccini II finirà probabilmente con una via di mezzo il capitolo affluenza nel duello Ugolini-de Pascale: vedremo se più vicino al record negativo del 2015 (che probabilmente favorirebbe il centrodestra) o a quello positivo del 2020 (più conveniente per il centrosinistra).