Tasche vuote

Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia l'allarme dei salari troppo bassi in Italia, un qualsiasi residente di Bologna si ritrova, a prescindere dallo stipendio, le tasche più vuote. Elenchiamo i motivi. Sotto le Due Torri, è aumentato il costo del biglietto dell'autobus (da 1,50 a 2,30 euro) e quello dei parcheggi (il prezzo all'ora può arriva a 3,90 euro); un mix che si aggiunge ai rincari che valgono per tutti gli emiliano-romagnoli: ticket sui medicinali più alti, ritocco all'insù dell'Irpef e del bollo auto. Vero, i più deboli probabilmente sono stati tutelati con sconti e agevolazioni. Vero, gli aumenti servono per garantire servizi (pubblici) e la qualità della sanità. Vero, i bilanci di Comuni e Regioni sono in affanno e serve uno sforzo da parte di tutti. Vero, anzi verissimo, con una conclusione, semplice e diretta: non solo i salari non sono più robusti ma anzi, a causa anche di queste manovre, dimagriscono. Purtroppo, anche in regioni forti come l'Emilia-Romagna, la crisi batte: nei primi tre mesi del 2025 sono state autorizzate 18,7 milioni di ore di cassa integrazione (cigo-cigs-cigd), il +31% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 113% rispetto al 2023. Sono numeri dell'osservatorio Inps rilanciati dalla Cgil. Cosa significa? Che la situazione economica non è bella. Anzi. E che probabilmente bisognerebbe agire diversamente, cercando di spingere proprio l'economia senza affaticarla con nuove tasse. Sul breve periodo, probabilmente i bilanci di Comune e Regione avranno un giovamento, ma operazioni così trasmettono anche messaggi precisi: che a Bologna e in regione il costo della vita cresce senza avere in cambio qualcosa di concreto. Un esempio, il tram. Il capoluogo è sbranato dai cantieri per fare spazio al nuovo mezzo di trasporto, ma siamo sicuri che risolverà i problemi del traffico? Probabilmente no, perché è un mezzo che non ha un respiro metropolitano, come successo in altre città, vedi Firenze. In pratica chi dai Comuni della cintura dovrà andarà a Bologna sceglierà altri mezzi di trasporto (l'auto prima di tutto) proprio perché il tram lì non arriva. Senza contare che è in superficie: quindi occupa spazio in strada, non la libera come invece farebbe una metropolitana. Tasse più alte e scelte strategiche sbagliate sicuramente non migliorano la qualità della vita, ma allo stesso tempo non offrono un'immagine di un contesto economico appetibile dove investire. Allontanando aziende e imprenditori. Attenzione, quindi. Dire: si tratta solo di qualche euro in più a famiglia è sbagliato. Può essere che incida poco dall'oggi a domani, ma diventi una valanga nei tempi a venire.