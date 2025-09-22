Taser e il dibattito tra utilità e limiti

Negli ultimi giorni la cronaca ci ha riportato un caso drammatico a Reggio Emilia: un uomo è morto dopo un intervento della polizia in cui è stato fatto ricorso al taser; sono in corso accertamenti e tre agenti risultano indagati mentre si attende l’esito dell’autopsia. È un fatto che riapre il dibattito sull’utilità e sui limiti di questo strumento.

Occorre però partire da un principio semplice ma spesso dimenticato: il taser è pensato come «less-lethal», cioè meno letale di un’arma da fuoco. Nella pratica perde senso discutere del taser come di una panacea o di un pericolo assoluto; ha una funzione molto concreta — stordire e immobilizzare per evitare che la situazione degeneri in un conflitto a colpi d’arma da fuoco, con vittime certe. Numeri e indagini internazionali ricordano che, sebbene non sia innocuo, gran parte degli impieghi non si traduce in esiti fatali; al tempo stesso in alcuni casi l’uso improprio o ripetuto ha avuto conseguenze gravissime.

In Italia la diffusione del dispositivo è ormai significativa: dalla sperimentazione partita nel 2018, diverse forze dell’ordine hanno ricevuto migliaia di unità in dotazione nelle città coinvolte, e l’opinione pubblica sembra in larga misura favorevole all’uso regolamentato come misura di sicurezza. Ma i dati devono portarci anche a due conseguenze pratiche: formazione rigorosa e regole chiare sull’uso — soprattutto nei confronti di persone vulnerabili (malati mentali, sotto effetto di sostanze, o in difficoltà fisiche).

Alla fine la questione si può ridurre a una scelta di civiltà: meglio un dispositivo che, se usato con criterio, immobilizza e limita i danni, piuttosto che l’alternativa di un’arma da fuoco puntata e sparata. Il confine sta tutto nella responsabilità di chi lo impugna.