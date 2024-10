Tavolini nelle vie, Bologna come Trastevere

Piazza Santo Stefano, la zona più emozionale della città è svilita dai dehors improvvisati di ristoranti, bar,vinerie e simili, nella piena accondiscendenza del Comune. Bisogna che qualcuno spieghi al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che l'emergenza Covid è finita. Quel periodo di difficoltà per gli esercenti che giustificava l'occupazione allargata di portici e strade. Ora è finita da un pezzo e che i nostri monumenti vanno rispettati.

Augusto Bertocchi

Risponde Beppe Boni

La polemica sui dehors divide la città da almeno tre anni nel post Covid, tra chi è favorevole e chi è contrario. Esistono regole che l'amministrazione comunale ha diramato e cerca di applicare, poi se qualcuno non le rispetta e occupa abusivamente un'area pubblica è un'altra cosa. I dehors possono contribuire a rendere più viva una strada già pedonalizzata e possono animare sotto i portici zone che hanno necessità di essere rese vivibili contro il degrado. E' però giusto regolamentare la metratura e stabilire i costi per gli esercenti. Amen. Una volta che Palazzo d'Accursio la fa giusta non è il caso di attaccare a testa bassa a prescindere. Gli schiamazzi e la gente ubriaca non sono tollerabili, ma tanti ragazzi e adulti che vivono la città anche di sera soprattutto in questo periodo di clima mite sono una risorsa per Bologna. La rendono vivace ed è anche un modo per rendere vive zone altrimenti degradate. Tutti conosciamo Trastevere a Roma dove i tavolini di ristoranti e osterie occupano parte delle vie. Sono uno scandalo? No. Bologna è strapiena di turisti stranieri che amano la città dei tavolini all'aperto. Non per questo viene meno il rispetto a monumenti e poli artistici.

