Terzo mandato, il fuoco amico frena la svolta

Fuoco amico. Nella settimana in cui si riapre la partita per il terzo mandato grazie all’iniziativa parlamentare della Lega (interessata al veneto Luca Zaia) il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini riceve uno stop dal suo stesso partito. Con Mattia Santori, la (ex) sardina che oggi intervistiamo e dice no al tris come grumo di potere, ma anche con Elly Schlein che non ha speso una parola sul tema. Semmai, come ha più volte ricordato, "il terzo mandato non è previsto dalla legge". Quindi? La partita non è ancora definita, ma se dovessimo giocarci il famoso scellino di Zio Paperone, beh, sarebbe su Bonaccini capolista alle Europee e, in Emilia-Romagna, un nome di rottura. Gira, con sempre maggiore insistenza, quello di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro vista da molti come un nome di rottura e vicina, comunque, al presidente uscente, che un parere dovrà darlo: ma basterà avere abbandonato Renzi e ripreso la tessera Pd per ‘cancellare’ l’onta della sfida alle coop rosse e al partitone sulla Colata di Idice di qualche anno fa? Elisabetta Gualmini pare infatti destinata a un bis nella lista per le Europee, mentre meno concreto sembrano le possibilità degli assessori uscenti, a partire da Vincenzo Colla. Nelle Marche il Pd è in alto mare e potrebbe essere solo Matteo Ricci, dopo l’eventuale impegno alle Europee, l’unico nome da spendere contro il bis del governatore FdI Francesco Acquaroli. In tutto questo, quattro anni fa, il mondo pareva un altro. Orgoglio a sinistra, società civile in piazza, in una parola: le sardine. Ma ora, anche per bocca del loro ‘papà’, di quel sogno resta un’illusione sfilacciata dalla muraglia dei partiti, a partire proprio dai dem. E tra Europee e amministrative, con l’occhio puntato alle regionali 2025, l’Emilia-Romagna rischia lo stesso ribaltone avvenuto ad Ancona. Macché sardine: solo dei pesci siluro possono risalire le onde di centrodestra. Vediamo chi verrà candidato.