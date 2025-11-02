Testa da giganti. E se torna pure Immobile...

Pensate ad avere anche la metà del Ciro Immobile della Lazio. Mica tutto: la metà. Un paio di gol suoi in più, da aggiungere a quelli di Orsolini e di questo Santi Castro formato ’Lautaro scansate’. Pensateci un attimo. E pensate ad avere i due punti buttati nel rusco al minuto 94 di Lecce e i due punti ingiustamente sottratti a Firenze da La Penna. Soltanto con questi, il Bologna-Napoli di domenica pomeriggio alle ore 15 sarebbe la sfida scudetto tra le due capoliste appaiate a ventidue. Pazzesco.

Ma il panorama è bellissimo anche dalla realtà del quinto posto, a quota diciotto. Soprattutto ripensando ai nuvoloni di scetticismo che galleggiavano sopra Valles. Ok, c’è da stringersi un po’ con la Juventus di Spalletti, ma lì, a tre punti, ci sono Inter, Milan e Roma: si possono quasi toccare. E’ un sogno a portata di mano, quello che i rossoblù stanno ricostruendo ancora. La qualificazione in Champions doveva essere una roba da una botta (di felicità) e via. Complimenti: ma ora per favore mettetevi da una parte che stanno tornando le Grandi. Poi è arrivata la Coppa Italia. Complimenti di nuovo, però fate spazio che là davanti sono già in troppi.

E, invece, no. Sono le altre a doversi rassegnare al fatto che questo Bologna non sia più una favola, di quelle che fanno simpatia perché poi si torna al mondo reale con le sue logiche e la sua torta tagliata sempre nello stesso numero di fette. No: questo Bologna è qualcosa di solido e vero, quasi antipatico, come lo sono le squadre che dominano e vincono. Non è più un prototipo di calcio e felicità: è un prodotto fatto e finito, che funziona e va fortissimo. Andare sotto dopo tredici secondi in casa di un Parma agguerrito, avrebbe stordito tante squadre. Così come ritrovarsi ad annaspare nella palude del Tardini, sotto un diluvio d’acqua, con il pallone che non rotola e il risultato inchiodato sull’uno a uno. Invece questo Bologna ha la testa di un gigante e la leggerezza di un supereroe. Vola dove gli umani si fermano. Ha il carattere di Vincenzo Italiano, pronto a tornare in panchina proprio nel duello con Antonio Conte.

Il meglio è appena cominciato. Fatevene una ragione.