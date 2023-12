Thiago, Banchi e Caja: tre assi per Bologna

E’ il momento migliore per lo sport bolognese? Il dibattito è aperto. Perché da queste parti, con lo sport, ci siamo divertiti parecchio. Pensiamo allo sci con Alberto Tomba, al tiro a volo con Ennio Mattarelli e oggi Jessica Rossi, all’equitazione con Mauro Checcoli. Trionfi su trionfi. Lo sport ha tanti volti, innegabile, però, che calcio e basket (siamo o non siamo la Città dei Canestri?) incontrino il favore se non di tutti, quantomeno dei più. E allora limitiamoci al calcio e al basket. Certo, nei canestri abbiamo vissuto anche, vent’anni fa, l’emozione di derby che valevano una finale di Eurolega. Ma il Bologna... Era il Bologna di Gazzoni, non una brutta squadra, tutt’altro. Ma pensare al quarto posto (oggi quinto per l’anticipo vinto dalla Fiorentina) era difficile. Questo Bologna, classifiche alla mano, spulciate e controllate con attenzione dall’ottimo Massimo Vitali – uno che ha il sangue rosso e blu –, è secondo, per rendimento, solo a quello del 1964. Quello degli eroi dello scudetto. La Virtus, terza in campionato, è inaspettatamente seconda in Eurolega. Non è una squadra costruita per vincere, almeno nel Vecchio Continente. Ma il modo di fare di Luca Banchi ormai ha conquistato tutti e diventa difficile non entusiasmarsi per quello che Hackett e Belinelli, i vecchietti terribili, sono capaci di fare, in barba a una carta di identità che li vorrebbe sul viale del tramonto. Beli sta producendo la migliore stagione europea di sempre, lui che ha vinto un titolo (unico italiano) nella Nba. Dani-Boy fa impazzire, con la sua energia difensiva, qualsiasi regista avversario. E la Fortitudo? I tempi dello scudetto e dell’Eurolega sono lontani. Ma una società che ha cambiato pelle, in estate, non si pensava che potesse essere subito così, decisa e prima in classifica. Thiago Motta, Luca Banchi e Attilio Caja: forse il segreto del boom della Bologna sportiva sta nel ’manico’. In tre distinti signori (ma non fateli mai arrabbiare) che, di età diverse, sono stati capaci di ribaltare, come calzini le rispettive squadre. Di dare loro identità, fiducia, entusiasmo. Gli ingredienti con i quali Bologna sogna. Sarà un capodanno quasi da vertigine. E Bologna, pronta al brindisi, non vorrebbe più svegliarsi. Ma continuare così, a correre felice contenta con Bologna, Fortitudo e Virtus (in rigoroso ordine alfabetico).