Ticket dei bus, un nodo da risolvere

Bologna, 26 settembre 2025 – Sono una 80enne che esce per andare al cinema, a teatro, a spasso usando l’autobus. Ma da quando menti geniali hanno pensato di sostituire le comode validatrici con diaboliche macchinette, ho limitato le mie uscite per il timore di non riuscire a timbrare il biglietto e incorrere in una multa. Con i bus che traballano devi stare in posizione precaria a cercare il punto per il via. Prima infilavi il city e sapevi quante corse restavano.

Paola Pritoni

Risponde Beppe Boni

Ogni giorno, soprattutto dalla pubblica amministrazione e dalle aziende che sono servizio pubblico, ci sentiamo ripetere (giustamente) che la società civile deve proteggere le categorie fragili e gli anziani. Ma poi ci accorgiamo che nelle pieghe della vita quotidiana ci sono aspetti di cui nessuno di costoro si cura nei dettagli. Il nodo della validazione dei ticket per gli autobus è in evidenza da mesi. Il nuovo sistema ha reso la vita più facile a Tper, l’azienda di gestione dei bus, ma l’ha resa più difficile ai cittadini se sono vere le continue lamentele che arrivano in redazione. Pare un mistero cinese, ma invece è la realtà di tutti i giorni. Tper dispone di ottimi amministratori e valenti professionisti e tecnici. Possibile che non riescano a risolvere l’arcano delle validazioni diventate più difficili? Ci sarà pure un modo per modificare l’attuale situazione ed eliminare i disagi. La direzione della società che gestisce i trasporti si difende parlando di "inevitabili difficoltà di adattamento". Ci sarà anche del vero, ma se per validare un biglietto bisogna avere la mira di Robin Hood e la mano ferma mentre il mezzo sobbalza il problema è un altro. Gli anziani, grandi fruitori dei bus, sono in difficoltà. Poche storie, serve una soluzione.

