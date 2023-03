Togliamo il pubblico ai bulli

Bologna, 8 marzo 2023 – Sempre più spesso giornali e televisioni riportano notizie di baby gang e bullismo, due ambiti che talvolta si intersecano con vittime fra le persone fragili. Ho la sensazione che la violenza tra i ragazzi sia aumentata dopo il periodo del lockdown quando i giovani sono stati costretti a rimanere in casa come se fossero agli arresti domiciliari. Qualcosa ora dobbiamo fare, a cominciare dalle famiglie e dalla scuola, per arginare questa deriva di violenza che a volte sconfina anche nella politica.

Gisella Mignardi



Risponde Beppe Boni

Terrei separati i due ambiti. Una cosa è la violenza politica di destra e di sinistra (vedi i casi di Firenze e Bologna) e altro è il fenomeno delle baby gang e del bullismo. Prevenzione e punizione devono andare di pari passo, perché dove non arriva l'educazione deve arrivare la sanzione, ovviamente proporzionata ai fatti. Nessun dubbio. Scuola e famiglia sono i due poli fondamentali per formare i ragazzi e guidarli verso una convivenza con i coetanei (e gli adulti) senza eccessi. Non tutte le famiglie lo fanno, non tutte le scuole si impegnano a fondo sulla formazione morale e civile dei ragazzi oltre i programmi di studio. Vanno sicuramente usati tutti i mezzi. In provincia di Bologna, a Valsamoggia e in altri comuni, per esempio, sono scesi in campo anche i carabinieri. Non per entrare in classe a prelevare i bulli, ma per fare lezione anti bullismo. Non è l'unico caso in Italia ed è una strada da percorrere. Il luogotenente Francesco Farina ha vestito i panni dell'insegnante e ha spiegato, fra le altre cose, che nelle azioni di violenza ci sono sempre quattro componenti: il bullo, il gregario, la vittima e gli spettatori. Questo per spiegare che non è colpevole solo chi compie un atto diretto di bullismo ma anche coloro che ridono e lo incoraggiano, quelli che filmano col telefono e diffondono le immagini. E anche se in misura minore coloro che sanno e tacciono. Il bullo da solo non vale nulla, ha bisogno del pubblico per esibirsi. Se lo lasciamo solo forse capisce di essere esso stesso vittima della propria nullità.

