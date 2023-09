Torti arbitrali, il Bologna merita rispetto

Il Bologna chiede semplicemente giustizia. E controlli più accurati. Un grido d’allarme esagerato? Una certa propensione all’autocommiserazione da parte del mondo rossoblù? Beh, parliamone. O meglio, visto che le parole possono essere interpretate come una posizione di parte, facciamo un’analisi neutra, legata ai numeri. E i numeri dicono che, in sei partite fin qui disputate, il Bologna si è trovato quantomeno penalizzato in quattro occasioni. Contro il Milan, la Juventus, il Napoli e, infine, con il Monza. La vulgata racconta che alla fine dei conti, torti e favori dovrebbero compensarsi. Ma il Bologna, e su questo Fenucci è stato chiaro nel post-Juve, non vuole e non chiede favori. Chiede il rispetto delle regole. Che dicono che quando un giocatore commette un fallo in area (su Ndoye, per esempio), provoca un rigore. Che quando un giocatore segna, magari di testa (Ferguson), la rete va convalidata a meno che non ci siano falli precedenti. Il Bologna si sente danneggiato. Difficile dar torto ai rossoblù. Anche se le proteste, civili, non devono trascendere. E soprattutto non devono diventare un boomerang. Saelemaekers, che pure ha la faccia da bravo ragazzo e dovrebbe avere una certa esperienza, si è lasciato prendere da una crisi. Reazione discutibile – da che mondo e mondo i fischietti non tollerano gli applausi ironici – ed espulsione. Oltre al danno, anche la beffa. Ma se il Bologna deve recitare il mea-culpa per l’espulsione di Saelemaekers (o meglio, è Alexis a doversi accusare), i fischietti hanno il dovere di rivedere le ultime sei partite del Bologna. Nessuno, lo ripetiamo, vuole regali. Ma se il Bologna merita un rigore, deve avere la possibilità di tirarlo. Se Ferguson segna senza che nessun compagno commetta fallo o sia in posizione di fuorigioco, allora bisogna riprendere dall’1-0. Diversamente non è più calcio. Non ci sono più regole. Non c’è più credibilità. Il Bologna chiede solo questo. Anzi, adesso pare propenso, come accade nel basket con il coach-challenge, a chiedere la chiamata-Var. Che potrebbe servire. Anche se poi non bisogna dimenticare che il rigore solare su Ndoye (basterebbe aver giocato a calcio anche in parrocchia o nei campetti di periferia, per capire la dinamica) è stato ignorato proprio dal Var. Ma il Bologna merita il rispetto. Sempre.