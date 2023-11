Tra mito e realtà

Per molti anni abbiamo sentito dire che il sistema sanitario nazionale italiano è il migliore del mondo. Secondo questa narrazione, popolare soprattutto a sinistra, i fattori che determinano il primato sono sostanzialmente tre: accesso universale alle cure, gratuità delle medesime, livelli di assistenza più che accettabili (e talvolta eccellenti). Per rafforzare il concetto, i sostenitori di questa tesi contrappongono il nostro sistema sanitario a quello americano. “Se ti capita un incidente lì e non hai una buona carta di credito – è il ritornello – ti mollano per la strada”.

Ovviamente non è così, ma non è questo che ci interessa indagare. Piuttosto, ammesso che il sistema sanitario italiano sia stato in passato tra i migliori al mondo, oggi cosa ne è rimasto? Torniamo ai tre fattori che abbiamo enunciato all'inizio.

1) Accesso universale alle cure. In teoria è vero, in pratica no. Il motivo è presto detto: perché una cura medica sia efficace deve essere tempestiva, e in Italia (purtroppo vale anche per regioni virtuose come l'Emilia-Romagna e le Marche) se non vuoi aspettare mesi per un esame diagnostico o una visita specialistica o un intervento chirurgico devi rivolgerti alla sanità privata. Alla fine i ricchi pagano, i poveri aspettano. E tanti saluti all'universalità.

2) Gratuità delle cure. Ora, a parte che le cure le paghiamo eccome, con fior di tasse e ticket onerosi, vale lo stesso discorso del primo punto. Ormai chi desidera un'assistenza sanitaria rapida ed efficace deve stipulare un'assicurazione. Secondo l'Osservatorio sui consumi privati in Sanità, su 100 esami 21 sono a pagamento e su 100 visite ben 41.

3) Livelli di assistenza eccellenti. Vale per alcune regioni (sicuramente Emilia-Romagna e Marche) ma soltanto in parte. A chi non è capitato di avventurarsi nel girone infernale dei pronto soccorso? Diciamo che l'eccellenza è un traguardo piuttosto lontano.

Nelle more di questa difficile situazione, la politica si azzuffa. Le Regioni danno la colpa all'avarizia del governo, il governo di rimando accusa le regioni di sprecare fondi. Tutti tagliano (è notizia dei giorni scorsi che l'Emilia-Romagna ha deciso di dare una bella sforbiciata alle tariffe riconosciute alle cliniche convenzionate, che di conseguenza prevedono un milione di prestazioni in meno all'anno). Perfino le liste d'attesa sono una sorta di segreto di Fatima. Sulla carta i tempi di legge vengono più o meno rispettati, in realtà non è affatto così perché molte Ausl al primo tentativo di prenotazione da parte del paziente dichiarano chiuse le liste e lo invitano a ritentare qualche settimana dopo. Solo allora, al secondo tentativo di prenotazione, scatta il conto alla rovescia. Insomma, un trucco: i tempi sono lunghissimi ma dai documenti ufficiali non risulta.