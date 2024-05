Tre Archi, sos e sicurezza

Lido Tre Archi non è mai stata un’isola felice, mettiamola pure così. Ma diciamo anche che negli ultimi mesi sta diventando un inferno. A scorrere la cronaca quotidiana dell’enclave fermana sull’Adriatico, tra palazzoni decaduti, spaccio e storie di ordinario degrado, l’impressione è che siamo di fronte a una escalation di violenza, forse anche un salto di qualità. Le forze dell’ordine rispondono colpo su colpo con blitz, sequestri e arresti, dai galoppini o dalla bassa manovalanza fino ai capi, ma probabilmente non basta ancora. O forse quella «piazza» di spaccio a qualcuno comincia a stare stretta. E sa di guerra tra clan la spedizione punitiva partita proprio da Tre Archi che l’altra notte è deflagrata nelle coltellate di Porto Sant’Elpidio, in pieno centro, piazza Garibaldi. Un regolamento di conti in piena regola con tre feriti (uno gravissimo), fermi e un arresto per tentato omicidio. Ecco, la soglia d’allarme è abbondantemente superata. Ieri mattina, è stato riunito d’urgenza in prefettura, a Fermo, il comitato per l’ordine e la sicurezza. Siamo sicuri che non si lascerà neanche un millimetro ancora al dilagare di criminalità e violenza. Certe piaghe vanno suturate subito, prima che incancreniscano, prima che diventino bubboni, prima che sia troppo tardi. Perché questo è un rischio che a Tre Archi non si può più correre.