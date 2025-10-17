Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Editoriale
17 ott 2025
17 ott 2025
GIUSEPPE TASSI
Editoriale
Editoriale

Tre trasferte che diranno il reale valore

Cagliari, Bucarest, Firenze. Come una filastrocca magica. Tre trasferte di fila per capire quanto vale davvero il nuovo Bologna di Italiano, che poi è erede naturale della squadra che ha conquistato la Coppa Italia. Ma un anno fa quel gruppo di aspiranti campioni cominciò a scuotersi lontano dal Dall’Ara. Dopo una catena di pareggi davanti al suo pubblico, ecco l’acuto, proprio a Cagliari, a sbloccare i meccanismi della squadra.

Musica diversa oggi con tre vittorie su tre gare al Dall’Ara mentre il colpo grosso in trasferta resta un frutto proibito. Alle sconfitte con Roma e Milan si è aggiunto l’amaro pareggio in extremis di Lecce. Ora, con la sosta azzurra alle spalle e la consacrazione di Orsolinil e Cambiaghi nel gruppo di Gattuso, il Bologna prova a sfatare il tabù, a correre anche lontano dal Dall’Ara.

Se Italiano trova un efficace rendimento in trasferta, la sua banda può inserirsi ancora nella corsa per l’Europa e caricare di entusiasmo un ambiente che non aspetta altro. Tre sfide in un pugno di giorni però sono una doppia insidia; suggeriscono un turnover ragionato in ogni zona del campo. Operazione delicata, che rischia di compromettere gli equilibri della squadra e la naturale evoluzione del gioco. Per questo, a prescindere dall’impegno di Europa League con la Steaua, sarebbe consigliabile ripartire dal Bologna che ha battuto nettamente il Pisa, quello più vicino alla squadra-tipo. Semmai gli stakanovisti come Freuler, Orsolini e Cambiaghi possono essere risparmiati nel minutaggio, facendo spazio a seconde linee smaniose di vetrina. Bernardeschi e Dominguez, Pobega, Fabbian e Dallinga possono regalare qualità e quantità in più al Bologna nei secondi tempi o in particolari frangenti di gara. Vanno sfruttati al meglio ma non necessariamente schierati in partenza. E poi nel cassetto Italiano ha ancora Immobile e Sulemana in piena fase di recupero per i prossimi impegni. C’è un tesoro a Casteldebole, bisogna solo scegliere il momento giusto per tirarlo fuori dal forziere.

