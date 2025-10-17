Tre trasferte che diranno il reale valore

Cagliari, Bucarest, Firenze. Come una filastrocca magica. Tre trasferte di fila per capire quanto vale davvero il nuovo Bologna di Italiano, che poi è erede naturale della squadra che ha conquistato la Coppa Italia. Ma un anno fa quel gruppo di aspiranti campioni cominciò a scuotersi lontano dal Dall’Ara. Dopo una catena di pareggi davanti al suo pubblico, ecco l’acuto, proprio a Cagliari, a sbloccare i meccanismi della squadra.

Musica diversa oggi con tre vittorie su tre gare al Dall’Ara mentre il colpo grosso in trasferta resta un frutto proibito. Alle sconfitte con Roma e Milan si è aggiunto l’amaro pareggio in extremis di Lecce. Ora, con la sosta azzurra alle spalle e la consacrazione di Orsolinil e Cambiaghi nel gruppo di Gattuso, il Bologna prova a sfatare il tabù, a correre anche lontano dal Dall’Ara.

Se Italiano trova un efficace rendimento in trasferta, la sua banda può inserirsi ancora nella corsa per l’Europa e caricare di entusiasmo un ambiente che non aspetta altro. Tre sfide in un pugno di giorni però sono una doppia insidia; suggeriscono un turnover ragionato in ogni zona del campo. Operazione delicata, che rischia di compromettere gli equilibri della squadra e la naturale evoluzione del gioco. Per questo, a prescindere dall’impegno di Europa League con la Steaua, sarebbe consigliabile ripartire dal Bologna che ha battuto nettamente il Pisa, quello più vicino alla squadra-tipo. Semmai gli stakanovisti come Freuler, Orsolini e Cambiaghi possono essere risparmiati nel minutaggio, facendo spazio a seconde linee smaniose di vetrina. Bernardeschi e Dominguez, Pobega, Fabbian e Dallinga possono regalare qualità e quantità in più al Bologna nei secondi tempi o in particolari frangenti di gara. Vanno sfruttati al meglio ma non necessariamente schierati in partenza. E poi nel cassetto Italiano ha ancora Immobile e Sulemana in piena fase di recupero per i prossimi impegni. C’è un tesoro a Casteldebole, bisogna solo scegliere il momento giusto per tirarlo fuori dal forziere.