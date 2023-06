Trekking per tutti, una risorsa dell'Appennino

Bologna, 22 giugno 2023 – L'Appennino bolognese come tutto quello emiliano romagnolo è una risorsa per il turismo. In questi anni è stata riscoperta la montagna e gente come il sottoscritto che già la frequenta sui sentieri e nei percorsi d'alta quota può testimoniare che l'ambiente appenninico è un vero patrimonio. Gli amanti delle passeggiate e del trekking sono aumentati e questo aspetto deve incentivare enti pubblici e associazioni ad investire ancora meglio sul territorio. Speriamo che il dissesto causato dalle recenti frane non abbia penalizzato i percorsi e la viabilità.

Giuseppe Pederzini

La lettera. Risponde Beppe Boni

Regione, Comuni ed enti interessati al ripristino della viabilità nelle aree montane colpite dalle frane nei giorni della grande pioggia sono al lavoro senza sosta. L'attuale situazione di difficoltà comunque non ostacola la mobilità verso le zone appenniniche alle quali si accede per passeggiate e trekking. E' vero che l'Appennino in versione estiva è una risorsa per il turismo, un patrimonio sul quale bisogna investire di più e meglio perché può avere sviluppi e benefici di grandi proporzioni. Non solo neve, dunque, e non solo frequentazioni invernali anche perché non tutta la montagna offre la possibilità di fruire del turismo bianco. Molto si sta già facendo. Un paio di giorni fa il Gal (Gruppo di azione locale, presieduto dall'infaticabile cicloturista Tiberio Rabboni) e il Consorzio della Bonifica renana in tandem hanno presentato gli interventi fatti per migliorare la frequentazione del territorio e gli itinerari estivi. Bonifica renana fa sapere che negli ultimi dieci anni sono stati allestiti 586 cantieri per mettere in sicurezza aree fragili e migliorare i percorsi. Anche recentemente sono stati sistemati sentieri, aggiornate le segnalazioni, messi in sicurezza i tracciati. Gli utilizzatori finali non mancano: solo nel 2022 la Via degli Dei, percorso fra i più conosciuti da Bologna a Firenze, è stata frequentata da 22mila persone. Ma basta recarsi anche il Corno alle Scale per avere a disposizione bellissimi percorsi fin sul crinale appennino che consentono, fra l'altro, di raggiungere anche la zona del Monte Cimone nel modenese.

