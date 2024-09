Triathlon, una disciplina in crescita

Quarant'anni fa, il 16 settembre 1984, si svolse la prima gara di Triathlon olimpico in Italia. Successe a Ostia dove venne organizzata una bellissima manifestazione che ebbe grande successo di atleti e di pubblico. In quella occasione storica prese parte alle gare anche una delegazione di atleti bolognesi che già si allenavano. Anche oggi questa disciplina dalle nostre parti è una realtà consolidata.

Pierluigi Trombetti

Risponde Beppe Boni

Il Triathlon è una disciplina per atleti molto solidi e determinati e forse non ha tutto il risalto che si merita. Oggi in Emilia Romagna, Bologna compresa, il Triathlon, è in crescita ed è praticato da migliaia di appassionati. Breve storia. Nel 1988 fu ufficialmente riconosciuto dal Coni e divenne disciplina associata alla Federazione italiana Pentathlon moderno. Nel 1989 venne organizzata la prima edizione dei Campionati italiani di triathlon olimpico a Bardolino e nello stesso anno la prima assemblea ordinaria elettiva cambiò la denominazione dell'Associazione italiana Triathlon in Federazione italiana Triathlon (Fitri). Il 19 dicembre 1998 arrivò l'entrata al Coni e nel dicembre 2000 fu riconosciuta come Federazione sportiva nazionale. La prima gara di Triathlon bolognese sulla distanza olimpica e cioè 1,5 km di nuoto in acque libere, 40 km di bici, 10 km di corsa, tutte fasi da affrontare in successione, venne disputata a Sasso Marconi nel giugno 2017. La competizione, organizzata dalla storica Polisportiva bolognese Porta Saragozza, fece base nel territorio di Sasso Marconi nei pressi del lago di Pontecchio vicino al fiume Reno. Sempre a Sasso Marconi si è disputata anche la gara 2024 valida come prova regionale, altre sfide sono andate in scena in Appennino e sulla Riviera romagnola.

