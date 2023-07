Turismo boom, Emilia Romagna regione internazionale

Bologna, 12 luglio 2023 – L'aeroporto di Bologna è un andirivieni di aerei, così come quello di Rimini. Per Bologna sappiamo bene quante polemiche suscita il traffico aereo tra i cittadini dei quartieri che vedono decollare e atterrare i velivoli sulla propria testa giorno e notte. Spero che tutto ciò si traduca per Bologna e per l'Emilia Romagna in un beneficio economico. Come vanno gli alberghi? Il turismo porta ricchezza a Bologna e all'Emilia Romagna?

Pierfrancesco Ballestrazzi

Risponde Beppe Boni

L'assedio dei decolli e degli atterraggi giorno e notte ai quartieri vicini all'aeroporto è un tema su cui da mesi si sta cercando, con risultati non risolutivi, di porre rimedio attraverso cambio di rotte e di orari. Ma comunque lo si veda il nodo è di difficile soluzione a meno che non si dotino le strutture intorno allo scalo per un'ampia area di infissi a prova di rumore. Un piano Marshall delle finestre. Se i cittadini del quartiere Navile piangono, il resto della città sorride perché i flussi turistici del 2023, secondo gli ultimi rilevamenti, sono da medaglia d'oro. Ne beneficiano alberghi, ristoranti, bar, poli culturali, musei. E la bella notizia nella notizia è che sono in aumento esponenziale anche i visitatori stranieri. Basta fare un giro in centro, di giorno e di sera, e si sente parlare più inglese che italiano o dialetto bolognese. E' un bel segnale. Nonostante l'alluvione, tema che poteva spaventare, stando a uno studio dell'istituto Demoskopika l’Emilia Romagna si attesta infatti tra le prime dieci mete preferite tra Riviera romagnola e città d'arte, club in cui Bologna è entrata ormai a pieno titolo. La conferma viene anche da Bologna Welcome, la società di incoming delle Due Torri (diventerà a breve una Fondazione). Il termometro sono soprattutto gli alberghi.

"Le presenze straniere sono intorno al 50%", stimano le associazioni di categoria degli albergatori. Al primo posto negli arrivi internazionali ci sono i turisti americani. Bologna very fine, molto bene, dicono. Seguono a ruota spagnoli, francesi, inglesi e tedeschi, grandi aficionados della nostra città. Dunque una clientela eterogenea, con crescita dal Nord Europa, che se visita l'Emilia Romagna non perde la tappa di Bologna famosa, fra l'altro (non è un concetto riduttivo), anche per la buona tavola.

[email protected] [email protected]