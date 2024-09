Turismo, il risveglio dell'Appennino

Durante quest'ultimo scorcio d'estate gli alberghi e gli stabilimenti balneari della Riviera romagnola hanno pianto per il calo di turisti. Non andranno in miseria, hanno solo guadagnato un po' meno. Tra le cause aggiungerei anche il fatto che in generale si è registrato un aumento dei prezzi. Gli operatori dell'Appennino emiliano invece hanno generalmente tenuto fermi i loro prezzi. Sarebbe interessante sapere come è andato, e come sta andando, il turismo sulle nostre montagne e colline.

Raffaele Bernardi

Risponde Beppe Boni

Le località di mare in Romagna versano qualche lacrima, l'Appennino emiliano invece sorride. Il turismo in montagna anche quest'anno, a parte il ciclo di giorni piovosi, ha registrato ottimi numeri. C'è infatti una riscoperta del soggiorno in quota che ha premiato, e sta ancora premiando, i centri turistici, compresi i piccoli borghi, dell'Appennino emiliano. I dati pubblicati dal Carlino sullo scenario bolognese (elaborati dal servizio statistico della Regione) riflettono l'andamento positivo che caratterizza il resto del territorio. Breve riassunto. Nei primi sette mesi dell'anno, quindi luglio compreso, il 10% dei turisti arrivati nella città metropolitana di Bologna ha scelto come meta l'Appennino con un aumento sempre del 10% rispetto all'anno precedente. Bene anche gli stranieri i quali apprezzano soprattutto l'accoglienza degli agriturismi della collina e che costituiscono il 30% delle presenze con una crescita percentuale del 22%. E se questi numeri riflettono un trend positivo è il momento per gli operatori turistici di investire ancora di più e meglio per sfruttare l'onda attuale. Seconde case e affitti di abitazioni hanno dimostrato un risveglio, come del resto sono premiati soprattutto gli alberghi che investono per modernizzare le strutture.

