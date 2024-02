Turismo, le Marche accelerano

La missione delle Marche: alla voce turismo c’è un tesoretto di 60 milioni, sono le risorse stanziate col programma per il turismo 2024-2026 approvato dalla giunta regionale. È una bella dote di risorse, arrivano da fondi regionali, europei, dal fondo di rotazione e permetteranno l’attivazione di una serie di bandi rivolti a enti locali, imprese e associazioni, compresa la strategia per il rilancio dei borghi dell’entroterra, uno dei cavalli di battaglia della maggioranza del governatore Acquaroli, che non a caso ha tenuto per sé la delega al turismo. “Abbiamo a disposizione un’ingente quantità di risorse che ci permettono di entrare nel vivo delle strategie per raggiungere gli obiettivi che da tempo abbiamo condiviso con il territorio e gli operatori –ha detto –. Politiche per i borghi, miglioramento delle strutture ricettive, promozione turistica, bandi per la creazione dei prodotti turistici rivolti alle imprese e bandi per l’animazione dei territori rivolti ai Comuni”. Insomma, una maxi iniezione di liquidità nel sistema turistico a ogni livello per stimolare la progettualità in campo pubblico e privato.

“L’accoglienza turistica coinvolge tanti segmenti e fattori diversi, realtà pubbliche e private, che lavorando in sinergia possono concorrere a rendere la nostra regione ancora più ospitale e adatta alla domanda di turismo che c’è in questo momento”, ha aggiunto Acquaroli. Il piano detta criteri e modalità per l’attuazione di misure per la valorizzazione del sistema turistico, orientando direttamente l’utilizzo di 6 milioni di fondi regionali in un’ottica complementare col monte di risorse complessive per il turismo, che nel prossimo triennio, grazie ai 10 milioni di fondi strutturali europei e ai 51,5 milioni del Fondo di rotazione statale, supereranno 60 milioni di euro. La volontà politica c’è, le risorse pure, vedremo se i risultati daranno ragione anche alla strategia.