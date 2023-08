Turismo, le riviere all’ultima sfida

A un certo punto pare proprio di vederla. È tornata la Riviera degli anni d’oro, con le spiagge affollate e l’acquagym come rito collettivo. Solo che a guardare bene, fra i 100 ciabattanti villeggianti che battono le mani ascoltando la “Mordidita” di Ricky Martin – siamo all’ombra del grattacielo, a Cesenatico – manca qualcosa. Gli stranieri, certo, sappiamo bene che la Germania è croce e delizia e sulla Russia non si può fare affidamento. Poi i local: cesenati e forlivesi latitano. E i forestierì: diminuiti gli stagionali, alla fine anche chi ha le case non chiede più ombrellone e due lettini per due mesi pieni. Infine, è sabato: dal lunedì al giovedì il ritmo non è di certo quello di un latinoamericano.

Sarà l’effetto dell’alluvione o della crisi, ma la riviera che cerca il colpaccio di Ferragosto fatica anche in questo mese solitamente da balocchi. Il calo è del 40 per cento, per fortuna abbiamo i nostri clienti storici, mi confessa un bagnino la cui famiglia da fine Ottocento gestisce capanne e ora bagni. Ha senso stare qui tutti questi mesi e poi non avere neppure la prospettiva di mantenere la concessione?, si domanda pensando alla Bolkestein.

La risposta è implicita e il timore è che dall’autunno si vedranno ancora più nettamente gli effetti della crisi generale. D’altronde l’Emilia-Romagna non s’è fatta mancare neppure l’invasione delle cavallette in questo 2023 da incubo, dove i primi sei mesi del turismo hanno comunque garantito la sufficienza. Ma qui serve ben altro, la sufficienza non può essere l’obiettivo. Quindici giorni per raddrizzare il tiro: basteranno?

Nelle Marche, invece, la situazione è all’opposto. Conero tutto esaurito, Pesaro che brilla nelle notti accese dalle candele, la collina che si (ri)popola dopo la devastazione del terremoto. Il tema, semmai, è gestire la pressione su aree ricercate da tutti e rendere attraenti località più ‘timide’.