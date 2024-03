Turismo, lo sport lancia l’Emilia Romagna

Da tempo le città dell'Emilia Romagna, come altre puntano molto sullo sport per incentivare l'indotto turistico. Credo sia una buona idea anche se non vorrei che alla fine si privilegiassero le discipline sportive rispetto al patrimonio culturale che possono offrire le nostre città. Premettendo che non seguo il ciclismo, ho sentito dire che una delle novità di quest'anno è un passaggio del Tour de France proprio da queste parti. Possibile che i francesi, così nazionalisti e protezionisti in tutte le loro manifestazioni, abbiano permesso una cosa del genere?

Edoardo Pastorelli

Risponde Beppe Boni

Niente paura. Patrimonio artistico e sport sono entrambi due aspetti importanti per il turismo che vanno perfettamente d’accordo. E in città come Bologna, Modena, Cesena, tanto per fare qualche esempio, possiamo aggiungere anche la buona tavola e le eccellenze vinicole. L’Emilia Romagna attraverso la Regione e i privati (singoli e associazioni) con lo sport ha creato un grande volano per il turismo. E’ una buona strada su cui continuare ad investire.

Per il Tour de France è tutto vero. Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, lo ha ribadito giorni fa a Berlino alla fiera del turismo Ibt , mettendo in vetrina i gioielli di casa. Secondo le previsioni in occasione del Tour arriveranno in Emilia Romagna oltre due milioni di turisti appassionati di ciclismo garantendo già ora almeno 150mila posti negli alberghi. Se è tutto vero sarà un bel colpo. Sono previste infatti tre tappe: la Firenze -Rimini, la Cesenatico – Bologna in onore a Marco Pantani a vent’anni dalla morte, e la Piacenza – Torino. E sarà un’occasione unica quindi per promuovere in diretta mondiale i territori emiliani con 200 Paesi che manderanno immagini televisive dell’Appennino, della Riviera, dei borghi antichi di questa terra. Al ciclismo vanno aggiunti gli Open d’Italia di golf, il mondiale di Formula uno a Imola, le partite della Nazionale di calcio, la Coppa Davis di tennis, il Moto Gp e la Superbike.

