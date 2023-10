Turismo nelle Marche, l’estate che non t’aspetti

Ci aspettavamo un’ecatombe, e invece sulla ruota della stagione balneare è uscita la sorpresa, almeno secondo i dati (gennaio-agosto 2023) svelati in anteprima dalla Regione Marche al Ttg di Rimini. Sprofondo rosso? Macché. Non è un trionfo in termini assoluti, ma il governatore Acquaroli e il direttore dell’Atim, Marco Bruschini, possono esultare (a ragione) per la tenuta degli arrivi (-0,86%) e soprattutto per l’aumento – quasi da boom – di turisti stranieri, più 7,93% di arrivi e più 5,6% di presenze. Le previsioni erano nere, mettere un solo segno più sembrava impossibile, specie dopo un’annata record come il 2022, i capricci del meteo nei mesi di maggio e giugno, e la psicosi da mare alluvionato che ha sommerso i social network. Per mesi tutti – operatori balneari, albergatori, commercianti, associazioni di categoria, osservatori ed esperti – ci avevano raccontato il contrario, almeno dal loro punto di vista, cioè quello di chi lavora sul campo, non proprio il primo che passa. Oggi invece, numeri alla mano, la Regione ci dice che da gennaio ad agosto gli arrivi di turisti sono stati 1.942.007 e le presenze 8.764.547, più o meno come l’anno scorso ma in condizioni di netto svantaggio, e anzi la presenza di turisti stranieri è cresciuta. Incredibile, ma vero, specie se si confrontano i numeri col trend turistico del Paese. Ma la matematica non è un’opinione. Ora però sarebbe interessante analizzare i dati disaggregati – mese per mese, provincia per provincia – per provare anche a capire come sia stato possibile passare in un colpo solo da una Caporetto annunciata (e quasi attesa) al podio che non t’aspetti. Qualcuno dirà: è l’estate, bellezza…