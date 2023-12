Ma è tutta colpa di Chiara?

Ma siamo proprio sicuri che sia tutta colpa di Chiara? Certo, la pubblicità ingannevole c'è stata – colposa o dolosa si vedrà – e per questo Chiara dovrà pagare. Ma nessuno si chiede perché e con la connivenza la Ferragni è diventata il fenomeno che è. Ricordo un evento a Bologna, in un negozio del centro. Lei faceva la madrina. Fan in attesa dalle prime ore del mattino, forze dell'ordine dispiegate, città bloccata. Chiara, la regina della televendita in salsa web, che dispensa sorrisi e autografi, prende l'assegno e se ne va. Pagata profumatamente. Per cosa? Soltanto per esserci. E allora, di nuovo, la domanda: siamo proprio sicuri che sia tutta colpa di Chiara? O magari è anche colpa dei milioni di follower ipnotizzati dai suoi video, degli inconsapevoli ragazzini che la adorano e dei loro genitori, delle aziende che la assoldano anche se non ne avrebbero alcun bisogno, di una società del nulla che esalta chi compra e chi vende ma ignora (anzi, peggio, ostacola) chi produce. E, diciamola tutta, anche di politici e media che le hanno offerto palcoscenici prestigiosi dove lei ha fatto semplicemente quello che sa fare: vendere, appunto. A Sanremo il suo ormai celebre monologo fu oggetto di dotte discussioni. E in effetti era bello. Ma perché affidarlo a lei, se non per le sue doti di venditrice? In virtù di quale credibilità e di quali battaglie (battaglie vere in cui si rischia la pelle, non quelle vinte in partenza che portano solo applausi)? Quella sera Chiara ha venduto in mondovisione il suo messaggio politicamente inappuntabile, ed è diventata un'icona. La sua immagine di paladina delle cause vinte ha preso il volo. Le aziende l'hanno cercata sempre di più, i politici l'hanno vezzeggiata, i media l'hanno esaltata, il suo business è cresciuto a dismisura.

E allora, per l'ultima volta, siamo proprio sicuri che sia tutta colpa di Chiara?