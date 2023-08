Tutti con Figliuolo

Ferragosto segna da sempre una svolta. C'è il pre-ferragosto e c'è il dopo: da oggi, mercoledì 16, si comincia appunto a pensare al dopo. Il dopo estate, le cose da fare prima di Natale, la scuola per i ragazzi, il lavoro. I nuovi progetti che si portano avanti da settembre, quasi mai in giugno. Forse perché da giugno ad agosto si sogna e si fantastica, da oggi invece si comincia a fare sul serio o almeno si prova. Poi non importa se l'estate magari durerà, e lo speriamo, fino a novembre (d'altronde non ci sono più le mezze stagioni, no?): lo sguardo è comunque già rivolto al dopo. E allora: Ferragosto caldo, spiagge piene, un'ondata di serenità per un'estate complicata per tutti, anche per il turismo della nostra Riviera, Romagna e Marche in testa. E così ieri, mentre in tanti festeggiavano sorridendo in spiaggia fra uno spaghetto allo scoglio e una grigliata di pesce, c'era invece chi rischiava di inciampare nella sua camera d'albergo in mezzo a tutte le sue cianfrusaglie, finite lì non per le vacanze, ma perché la casa questa gente non ce l'ha più.

Sì, ancora centinaia di persone, forse migliaia, in Romagna vivono lontano dai loro tetti. Riguardatevi, sul nostro sito internet, il bel reportage filmato di Filippo Donati e Stefano Tedioli- Voci, facce, storie, carne di uomini e donne che hanno perso un po' tutto in questi mesi, ma che cercano con grinta e tenacia di rialzarsi. Ed è questo spirito che serve da oggi, davvero, per ricostruire la Romagna da capo a piedi. Basta polemiche, basta isterie, basta Bonaccini che frigna o la Meloni che lo stuzzica, non ci interessa sapere chi ha più ragione o più torto, anche se la sensazione è che entrambi abbiano un po' di ragione e un po' di torto. Di certo ognuno tira l'acqua al suo mulino, politico, che rischia di non essere il mulino della gente, la gente del reportage di Donati e Tedioli, quelli che hanno perso tutto.

Di sicuro la solita burocrazia, che non è di destra nè di sinistra, sta soffocando questa ripresa. Intanto il 24 agosto il commissario Figliuolo ha convocato un’altra riunione tecnica (a cui non presenzierà) per continuare a impostare il lavoro della ricostruzione.

Perché è ora il momento di cominciare a correre, non fare i passi del gambero, nella consapevolezza, però che non si risolve tutto con la bacchetta magica. In questi mesi un po' tutti gli esperti hanno detto che quella romagnola di maggio è stata la catastrofe climatica più devastante in Italia degli ultimi anni, quindi è inevitabile che ci vorrà tempo, tanto tempo, per tornare come prima. Ieri chi scrive queste righe passeggiava nella splendida pineta di Milano Marittima, devastata da una tromba d'aria nel 2019. Quattro anni dopo ci sono ancora i lavori in corso e lì erano caduti solo (solo per modo di dire, eh) alberi. Con l'alluvione è crollata mezza Romagna. Detto ciò, le basi bisogna costruirle, da subito, fra un minuto. Ci fidiamo del generale Figliuolo. E' il commissario di tutti, ha capacità e grinta, non vorrà di sicuro vivacchiare e fare l'equilibrista fra Meloni e Bonaccini, Piuttosto, sbatterà la porta e se ne andrà. Aiutiamolo, ma davvero, tutti quanti.