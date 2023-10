Tutti concentrati sulla torre malata

Bologna, 25 ottobre 2023 – Anche la torre Garisenda di Bologna, insieme a quella degli Asinelli, mostra gli acciacchi dell'età e della mancanza di cure preventive. La Garisenda pare malata e a rischio per le vibrazioni. A queste non nuove avvisaglie è corso al suo capezzale il sindaco accompagnato da esperti che, auscultando la grande malata sembra abbiano suggerito l'applicazione di una cintura per fermare la torsione di cui soffre il monumento. Ma basterà una fascia Gibaud a ridare stabilità alla secolare e storica costruzione?

Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

Una task force di esperti è già al lavoro per cercare di capire che tasso di rischio presentano le "oscillazioni anomale" riscontrate sulla torre Garisenda che sorge accanto alla Asinelli, entrambe simbolo di Bologna. Sono talmente famose che Bologna Welcome, la società di incoming ora divenuta fondazione, prima della recente chiusura temporanea aveva stabilmente prenotazioni di visitatori per molti giorni a venire. Ora stop ai turisti e alla percorrenza dei bus sotto le torri in attesa del responso dei tecnici e di un progetto di messa in sicurezza. La Garisenda malata però è diventata un caso politico. Le opposizioni accusano l'amministrazione comunale di essersi mossa tardi (e c'è un fondo di verità) e il Comune ovviamente respinge le critiche. In ogni caso è inutile litigare sul passato. Adesso è il momento di concentrarsi, anche con opinioni diverse, sul da farsi e spiegare ai cittadini con certezza scientifica cosa sta succedendo, se ci sono rischi e quali sono le conseguenze delle limitazioni del traffico nelle strade intorno alle torri. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si è già messo in contatto con il sindaco Matteo Lepore per capire come stanno e le cose e per dichiarare la disponibilità del governo ad intervenire e a collaborare. Le opposizioni possono concentrarsi sulle scelte che verranno fatte d'ora in poi anche sulla viabilità in questa parte del centro storico. Un nodo in più che va ad aggiungersi ai contestati cantieri del tram, ai lavori per il Passante, all'obbligo (in realtà per ora poco rispettato) dei 30 chilometri orari negli oltre due terzi delle strade di Bologna. Vabbè intanto ricoveriamo la torre Garisenda all'istituto ortopedico Rizzoli, poi si vedrà.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net