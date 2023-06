Tutti uguali

Politecnica, società di ingegneri e architetti con sede a Modena, 297 dipendenti, ha il 47 per cento di forza lavoro femminile e una piena parità di remunerazione. E vanta l'obiettivo, marchiato con importanti certificazioni, di raggiungere a breve la completa parità di genere. Detto così, sembrerebbe qualcosa di normale nel 2023, ma purtroppo non lo è in particolare in Italia dove nel mondo del lavoro le donne hanno in media stipendi più bassi dei colleghi uomini anche per il poco spazio che trovano nei vertici aziendali, dove le paghe sono più robuste. Il percorso è iniziato da tempo e ovviamente si è fatto ricorso a diversi accorgimenti per arrivare a questo risultato, come ha ricordato la presidente di Politecnica, Francesca Federzoni, e comunque negli ultimi 3 anni gli avanzamenti di carriera hanno riguardato per il 40 per cento le donne. Non male.

Questo esempio insegna che un altro mondo è possibile, dove le donne, sempre poco rappresentate e in minoranza, va detto, possono trovare gli spazi che meritano. E soprattutto si osserva che ci sono imprese che pensano a questo tema e che si impongono metodi per raggiungere il traguardo della parità. Politecnica segue le regole di una importante certificazione, è sottoposta a controlli, adotta buone pratiche, perché ha forze e capacità per farlo, però non occorre essere grandi e strutturati per raggiungere questi traguardi: occorre solo buon senso. Da parte di tutti, uomini e donne. Un appunto finale. Anche la certificazione è made in Emilia: è la Gender Equality di Idea, una start up universitaria nata nell’ateneo di Reggio Emilia e Modena in seno alla Fondazione Marco Biagi. In pratica questa realtà aiuta le imprese che vogliono ridurre le differenze di genere attraverso un originale modello di misurazione e diagnosi che include indicatori relativi alle retribuzioni, alle opportunità di carriera, all’organizzazione e alla cultura organizzativa.