Un applauso ai volontari della sanità

Bologna, 9 maggio 2023 – Vivo sola e per motivi di salute ho avuto la necessità di continui viaggi verso l'Ospedale Bellaria di Bologna per esami e cure specifiche. Esprimo parole di encomio all'associazione di Pubblica assistenza per l'opera verso i cittadini in difficoltà. Un grazie a tutti i volontari. La loro professionalità, gentilezza ed educazione ti fanno sentire al sicuro. Grazie anche al sindaco Nanni e a Piera Nasci del Municipio di Alto Reno Terme e il loro staff per la collaborazione con la PA e ANT. In questo modo i cittadini si sentono sostenuti e protetti.

Renata Morri Passeri

Risponde Beppe Boni

Ogni giorno vediamo le ambulanze delle varie associazioni di volontariato che passano e ripassano nelle strade di paesi e città, assistiamo all'impegno di volontari nelle corsie degli ospedali e ovunque la sanità abbia necessità di affiancare forze supplementari a chi lavora già a tempo pieno. Siamo abituati alla meravigliosa opera dei volontari di ogni ordine e grado e forse proprio per questo a volte ci dimentichiamo che si tratta di una task force di persone che solo per passione per spirito di servizio mettono a disposizione il loro tempo per il bene altrui. E' bene ricordarlo. E' un piccolo esercito spesso senza medaglie e senza il quale molti meccanismi oggi si fermerebbero perché la sanità pubblica da sola non riesce a coprire tutte le esigenze della società. In Italia sono attive tra le 5 e le 6mila associazioni di volontariato sanitario, molte delle quali agiscono da 30 anni. Una rete solidale che l'Europa ci invidia. ll 34 per cento di questi organismi si occupa del trasporto e del soccorso, un’attività di grande tradizione e soprattutto fondamentale nei piccoli centri e nelle aree non urbane in modo particolare se collocate in montagna, dove il pubblico non riesce a garantire il trasporto di malati, disabili, o dializzati. Senza dimenticare un’altra area importante (il 32 per cento) costituita dal grande settore delle donazioni con associazioni che si dedicano alla donazione di sangue, tessuti, organi. A questi organismi va aggiunto l'impegno dei volontari di Protezione civile fondamentali anche nelle occasioni di calamità naturali come l’ultima alluvione fra Bologna e la Romagna. Gente che senza gridarlo ha un solo motto: noi ci siamo sempre. [email protected] [email protected]