Un autunno pieno di incognite

Sarà un autunno non facile per Emilia-Romagna e Marche. Tra crescita zero, ripercussioni dei dazi americani, crisi aziendali e turismo in affanno i prossimi mesi saranno pieni di incognite per chi governa le due regioni. Con punti di partenza diversi. Perché in un caso, Michele de Pascale, dopo circa un anno da governatore, è chiamato a dare una sua impronta al mandato, mentre dall’altra si attende il verdetto delle elezioni che contrappongono il presidente uscente Francesco Acquaroli e il suo sfidante Matteo Ricci.

Intanto, la situazione economica non è delle più brillanti. Lo dicono numeri e situazioni. Partiamo dai dazi. Sarà dopo la ripresa estiva che si inizierà a capire la reale portata delle misure americane sull’economia italiana e quindi sulle regioni. Dall’agricoltura alle macchine automatiche, passando per l’automotive e il made in Italy in generale è adesso che si potrà conoscere quanto la tagliola imposta dagli americani graverà sull’export e sui bilanci di tante aziende. A questo, si aggiungono importanti crisi aziendali ancora da sbrogliare, come quelle della Perla e della Toyota in Emilia e della Beko nelle Marche, giusto per citare qualche esempio. Il tutto condito da un ricorso alla cassa integrazione (termometro della crisi economica) galoppante: solo nel bolognese (fonte Cgil) da giugno 2023 a giugno del 2025 il ricorso agli ammortizzatori sociali è salito del 71 per cento. Scenari difficili e complicati ai quali vanno aggiunti i bilanci definitivi della stagione turistica (benzina fondamentale per l’economia di questi territori) che non promettono nulla di positivo. Si vedrà.

E’ bene quindi che chi governa metta in cima delle priorità l’economia e il lavoro, perché non possiamo abituarci a uno zero virgola in più di prodotto interno lordo (la ricchezza prodotta) ogni anno per ritenerci soddisfatti. Certo, non si può correggere tutto dalla sera alla mattina considerato anche lo scenario internazionale non facile, però ad ora di iniziative concrete e stabili a favore di un rilancio dell’economia se ne sono viste poche. Riflettiamo. Ma in fretta.