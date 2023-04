Un like alla cultura

Se - come ha dimostrato Fedez - si può diventare ricchi e famosi anche senza conoscere Giorgio Strehler, che senso ha investire energie e tempo in cultura? Battuta a parte, i primi mesi del 2023 hanno segnato un interesse fortissimo per gli eventi culturali. Nel periodo di Pasqua (con il Covid che finalmente ha tolto il disturbo) mostre, musei e città d'arte hanno registrato pienoni straordinari con l'Emilia-Romagna e le Marche nelle zone altissime della classifica. Uno degli ultimi report di Eurostat, inoltre, segnala che le industrie culturali e creative danno lavoro a poco meno di 9 milioni di persone nell'Unione Europea. In Italia, il grafico del mercato del libro è costantemente ondivago ma nei primi mesi del 2022 sono stati venduti 46 milioni di volumi, meno rispetto al 2021 ma quasi 6 milioni in più nel confronto con il 2019. Al tempo dei social dominanti, contare i like su un post e ammirare un'opera d'arte non sono comportamenti in contraddizione. Un like all'opera d'arte è la sintesi perfetta.