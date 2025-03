Un mix infernale

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), l’Italia è il Paese dei G20 (i grandi, insomma) dove i salari hanno subito la più forte perdita di potere d’acquisto dal 2008 ad oggi: - 8,7 per cento.

In Francia, ad esempio, nello stesso periodo c’è stato un aumento del 5 per cento. A causare questo tracollo è stata soprattutto l’inflazione insieme con, secondo il rapporto, mali cronici del sistema economico italiano: bassa produttività e scarsi investimenti in tecnologia e formazione. Tutto questo ha quindi un riflesso sul potere d’acquisto in particolare delle classi meno ricche: ma non parliamo solo di chi purtroppo è in uno stato di povertà ma anche e soprattutto del ceto medio.

Tutto questo ha colpito anche l’Emilia-Romagna, certo, una regione dove nell’ultimo anno (secondo gli ultimi dati di Unioncamere) il Pil (la ricchezza prodotta) è salito solo dello 0,9 per cento, cifra che dovrebbe essere replicata nel 2025. In pratica si galleggia, senza sussulti, con pesanti crisi che coinvolgono settori importanti e strategici come l’automotive, il biomedicale e la moda, giusto per citare i più importanti. Una situazione grigia, dove impattano le incertezze prodotte dagli annunci di dazi dagli Stati Uniti, dalle guerre che non finiscono e da una economia mondiale che certo non tira.

Bene, in un quadro così chi amministra cosa dovrebbe fare? Dare impulso all’economia, anche a livello locale. Il governo nazionale ha sì colpe di non trovare una strategia precisa di rilancio del Paese, ma non si può vedere un Comune come quello di Bologna che impone salassi come l’aumento dei biglietti del bus, delle tariffe per la sosta auto, dell’occupazione di spazio per i dehors o una Regione, l’Emilia Romagna, che seppur con qualche ritocco ha mollato un ceffone ai portafogli rialzando Irpef, Irap e bollo auto.

Le motivazioni sono sicuramente nobili, come gli investimenti in sanità (che ha livelli di qualità comunque in calo) o in opere anti alluvioni (che restano un tallone d’Achille), però lo insegnano già alle scuole medie che accanirsi contro cittadini già appesantiti da un contesto simile è controproducente. Se non altro sul morale e sulla voglia di reagire e di investire. Di questo nessuno tiene conto. E in economia la fiducia e la speranza sono uno dei motori fondamentali. E’ un mix infernale. Difficile dare ricette su come uscirne, però è certo che aggiungere difficoltà alle difficoltà non è la mossa giusta. Basterebbe partire da qui.