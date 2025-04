Un povero sindaco

Tu sindaco, sindaco di un piccolo Comune, sei un eroe. Un grande eroe.

Lavori dalla mattina alla sera, la notte ti svegliano se devono fare il Tso a un pazzo, non puoi andare al bar a prendere un caffè che subito i cittadini ti chiedono lumi su buche ed erbacce: magari lo fanno con gentilezza appena sei eletto, ma sai bene che la luna di miele dura poco e passeranno in fretta all'arroganza. E tu vagli a spiegare che non hai fondi e personale per coprire le buche o tagliare le erbacce. Ovviamente non puoi prenderti qualche giorno di relax: c'è sempre qualche sagra, soprattutto nei weekend alla quale devi presentarti con la fascia tricolore.

I soldi sono pochi: sia quelli che vorresti e dovresti destinare alla tua città, sia quelli che vanno nel tuo portafogli: 2.208 euro mensili lordi se il Comune che presiedi ha meno di 3mila abitanti; 3.036 fra i 3mila e i 5mila; 4.002 fra 5mila e 10mila; 4.140 tra i 10mila e i 30mila. Sottolineo: lordi. E fino a un paio di anni fa gli stipendi erano assai più bassi.

Tante volte verrebbe voglia di chiederti: chi te lo fa fare?

Già, e qui giro la frittata, in fondo non te lo ordina il dottore. Se lo fai lo fai, è una scelta, punto. E non puoi neppure lamentarti troppo, perché se hai voluto quella bicicletta ti tocca pedalare, non ti resta che pedalare.

E fai bene a dichiarare guerra ai fannulloni, cioè a quei pochi o molti dipendenti del tuo Comune che a volte fanno di tutto fuorché lavorare. E allora succede che sbrocchi, in senso buono, come è capitato in questo 2025 nelle Marche. Un mese e mezzo fa a Ripatransone (Ascoli) il sindaco Alessandro Lucciarini ha regalato due mazzi di carte ai suoi dipendenti: 'Non fate niente? Almeno giocate'. E a Filottrano (Ancona) il primo cittadino Luca Paolorossi ha tuonato: 'C’è chi pensa solo alla paga. Vi filmo, vi controllo, raccolgo informazioni. E farò nomi e cognomi, E voi denunciatemi pure, io non mollo'. Tiè.

Esagerano, forse sì, ma restano piccoli (e poveri) grandi sindaci.