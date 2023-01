Un premio a donna-coraggio

La chiameremo donna-coraggio. L'altra sera questa mitica signora ha messo in fuga uno stupratore che stava consumando la sua violenza nei confronti di una ragazza, a Bologna. 'Mi sono messa a urlare, ha detto donna-coraggio alla nostra Nicoletta Tempera, e gli ho detto di lasciarla. Lui mi ha minacciato con il coltello e mi ha dato uno schiaffo e mi ha buttata a terra: ho risposto schiaffeggiandolo a mia volta'. E' finita bene, nel senso che la donna coraggio ha fermato la violenza e non si è fatta male: 'Non dovevo intervenire? Farmi gli affari miei? Andarmene? No, no'. Donna-coraggio dopo aver soccorso la ragazza ha fatto anche di più. E' andata a cercare il bruto, l'ha trovato davanti a un locale e ha urlato alle altre persone presenti di fermarlo. 'Mi hanno riso in faccia' dice lei, delusa e amareggiata. L'indifferenza della gente. Ci viene in mente l'episodio capitato la scorsa estate a Civitanova Marche, con il mendicante preso a bastonate e ucciso davanti ai passanti. Allora ci fu anche chi riprese col telefonino la scena, senza intervenire, per quello che è divenuto il video dell'orrore. Ecco, la nostra signora ha fatto l'opposto, ciò che in fondo sarebbe il dovere per ognuno di noi, ma ormai si rovescia tutto a questo mondo. E allora, visto l'andazzo, sindaco e Comune di Bologna, ve la butto lì: perché non diamo un premio o qualcosa del genere alla nostra donna-coraggio?