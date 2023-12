Un premio per l'autista eroe

Esiste una bella Italia, sì. C'è tanta Italia che lavora, c'è tanta Italia che fa del bene. In silenzio. 'Ho compiuto il mio dovere, solo il mio dovere' ci dice e ci ridice Massimo Mariotti, 51 anni, di Monteprandone (Ascoli). Di professione fa l'autista dei pullman, ed era lui alla guida del bus con decine di bimbi e accompagnatori a bordo nella galleria di Urbino, la galleria della morte. Spesso ci piace farci del male e disegnare un'Italia, la nostra Italia, un po' così, malandrina e furbacchiona, l'Italia degli Schettino che non restano a bordo ma se la danno a gambe. Ma non è sempre così, non è per niente così. C'è anche un esercito di brave persone che rende straordinario l'ordinario, qualcuno definisce queste brave persone i santi laici del quotidiano e Massimo Mariotti è uno di loro, lasciatemi scrivere uno di questi eroi, anche se lui non vuole essere definito eroe. Quando l'ambulanza come impazzita si è scontrata frontalmente con il suo bus e in quella galleria maledetta si è scatenato l'inferno, Mariotti non ha perso la calma, ha aperto la porta posteriore del mezzo, ha detto a tutti di uscire da lì, perché davanti stava cominciando a prendere fuoco tutto: 'Mettetevi in fila indiana, correte verso l'uscita'. Lo ha urlato ai ragazzi e ai loro accompagnatori. Lui è rimasto ancora a bordo e ha controllato, sedile dopo sedile, che non ci fosse qualcuno seduto, sotto choc, svenuto. A quel punto, e solo a quel punto (appurato cioè che nel bus era rimasto solo lui) è sceso e si è messo in coda. Ultimo della fila. E' stata una tragedia immane, ci sono stati quattro morti. Ma questa tragedia poteva anche diventare una strage se Mariotti non faceva quello che lui definisce il suo dovere. Grazie, 'comandante', da parte di tutta la nostra cara e bella Italia. E butto lì un'idea: premiamolo Massimo Mariotti. Ci pensi il Governo, ci pensi la Regione Marche, ci pensi qualcuno. Noi ci mettiamo ciò che possiamo, la penna, la tastiera del pc: fa bene raccontare il bene. E di bene c'è tanto bisogno.