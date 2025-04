Un sindaco al Bar Sport

Direttamente da Facebook: 'Anche oggi a...(omissis) uno stadio fantastico. Anche oggi purtroppo lo spettacolo sportivo è stato rovinato da una direzione arbitrale scandalosa. A quanto pare oggi la squadra avversaria poteva aggrapparsi impunemente alle nostre maglie e, in area di rigore, era possibile stoppare la palla coi bicipiti. Il Var dopo aver sbagliato tutto nelle ultime due partite in casa, oggi evidentemente non funzionava. Andiamo avanti e nonostante tutto...forza....(omissis).

Questo post circola da più di due giorni e ha ricevuto una marea di commenti, applausi, critiche e condivisioni. Abbiamo messo gli omissis perché vogliamo porvi un domandone: chi può aver scritto secondo voi queste cose? Vi diamo cinque possibili risposte.

1) Un capo ultras.

2) Un sindaco.

3) Il presidente di una società di calcio.

4) L’allenatore.

5) Il capitano di quella squadra.

Pensateci un attimo e...ok la risposta ve la daremo noi nelle prossime righe, ma intanto provate a indovinare.

La risposta esatta è la numero 2: un sindaco. Un sindaco fra l'altro al di sopra di ogni sospetto: Enzo Lattuca, primo cittadino di Cesena, ritenuto un po' da tutti una persona affidabile e perbene. Intendiamoci, non è che scrivendo quelle cose Lattuca si sia trasformato all'improvviso in una persona poco per bene. No, assolutamente no. Però i toni scelti e soprattutto le modalità (un post su Facebook, quindi una scelta, non uno sfogo catturato magari un minuto dopo il rigore negato) fanno discutere e hanno aperto un mini dibattito.

Il tema è il seguente: può un sindaco mettere così alla berlina un'autorità precostituita (la dico un po' grossa, sì) come un arbitro di calcio?

Lattuca a un certo punto si è salvato in corner (visto il contesto, usiamo un gergo calcistico) e ha dato una risposta ammazza-tensione: 'Quando si parla di sport, ci stanno anche i commenti da bar sport..quando si parla di sport, però'.