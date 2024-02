Un treno chiamato desiderio

Si sa quando si parte, non si sa quando si arriva. Questo succede a chi si avventura sui treni da Ravenna a Bologna. E viceversa. Legambiente ha appena classificato questa tratta tra le peggiori d’Italia, perché caratterizzata da ritardi e cancellazioni. Nessuna novità. Questo accade da decenni. L’alluvione dello scorso anno ha senza dubbio peggiorato la situazione, colpendo duro l’infrastruttura, ma è da sempre che la situazione è più nera che rosa. Ravenna è sempre stata collegata male a Bologna, i tempi di percorrenza sono lunghi, i convogli si fermano in ogni stazione e non esistono corse in tarda serata. Vita difficile per i pendolari. Purtroppo negli anni mai si è pensato alle ricadute positive di una tratta ferroviaria moderna tra Ravenna e Bologna. Intanto non sarebbe un beneficio solo per i tanti pendolari – meno auto sull’A14 – ma permetterebbe anche a molti turisti di muoversi velocemente dal capoluogo alla costa. Purtroppo sulle ferrovie non c’è mai stata una visione di lungo periodo e infatti la stessa Ravenna risulta scollegata – se si guardano le strade ferrate – da Forlì e Cesena, mentre resta disagiata appunto verso Bologna, Rimini e anche Ferrara. Ora Rfi (Rete ferroviaria italiana) annuncia interventi per 20 milioni di euro sulla linea, in particolare per rinnovare i binari tra Castelbolognese e Russi, mentre si cercherà di tenere conto anche delle istanze dei pendolari e dei comitati per programmare le corse. Qualcosa si muove, quindi, benissimo. Ma il problema resta e purtroppo rimarrà per anni. La colpa? Di chi non ha avuto visione in passato.