Una battaglia di tutto il territorio

Siamo alla vigilia di un incontro importante per la Magneti Marelli. Domani, infatti, a Roma si aprirà il tavolo di crisi con le istituzioni, locali e nazionale, i sindacati e l’azienda. Per il governo sarà presente il ministro del Mimit, Adolfo Urso: un segnale di attenzione alla vertenza che arriva da palazzo Chigi. Un segnale che, speriamo, sia di buon auspicio per i 230 lavoratori dello stabilimento di Crevalcore che rischiano il licenziamento: una battaglia da combattere – uniti – fino in fondo, perché la posta in gioco è davvero troppo alta per il territorio bolognese ed emiliano. Vedremo se basterà per far cambiare rotta al gruppo giapponese Calsonic Kansei, controllato dal fondo americano Kkr. Si tratta di colossi multinazionali con i quali trattare non è mai facile: ragionano in senso globale e tengono in poco conto le esigenze dei territori. Su questo, poi, si innesta la transizione ecologica: la fine dei motori termici al 2035 decisa dall’Ue è, sì, troppo ravvicinata, ma chiunque sia pratico del settore automotive sa anche che la questione ambientale era sul banco da tempo. Giusto, dunque, chiedere che un settore trainante dell’economia non sia messo in ginocchio da tempi troppo stretti, ma anche le imprese - quelle di grandi dimensioni, per le più piccole il ragionamento si complica - non possono svegliarsi ora, dopo aver rinviato troppo a lungo gli investimenti green. La transizione va accompagnata, con incentivi per l’acquisto di auto, formazione per i lavoratori, eccetera. Bisogna evitare, insomma, che le prime vittime di questo cambiamento necessario siano famiglie e cittadini, che dovrebbero esserne, invece, i primi attori e beneficiari.