Una bella storia da riscrivere con fiducia

Un mese di passione e cinque appuntamenti che possono scrivere la storia. È il momento dei verdetti per il Bologna di Italiano, ma anche il tratto più suggestivo e affascinante della stagione. Mentre il tifo prepara l’anabasi dei trentamila verso Roma per la finale di Coppa Italia col Milan, al Dall’Ara arriva la Juve.

Non quella indottrinata, cervellotica e filosofica di Thiago Motta, ma la creatura pratica e cinica di Igor Tudor. Le cure del tecnico croato non hanno cancellato tutti i dubbi e gli squilibri di Madama, ma la solidità dell’impianto centrale e la capacità dei contropiedisti, preparano una partita da maneggiare con cura.

Il Bologna ha i mezzi tecnici e le certezze che gli vengono da un sistema di gioco collaudato. Ma deve fare i conti con assenze davvero importanti come quelle del grimaldello offensivo Ndoye e del maratoneta di fascia Holm. Il recupero di Calabria e l’eccellente condizione di Cambiaghi possono surrogare degnamente alle importanti assenze.

Ma il Bologna ha bisogno soprattutto di ritrovare piena efficacia in zona-gol, dove il noioso infortunio riportato in nazionale ha fermato il volo di Castro. Ecco Santi può essere l’uomo chiave nella sfida con la Juve, specie se avrà la chance di partire da titolare al posto di Dallinga. La garra argentina, la capacità di far salire la squadra, i triangoli stretti con Odgaard sono altrettante chiavi di gioco per Italiano e la sua banda.

Per finire il campionato in gloria e per ambire alla Coppa serve una fame intatta, una ritrovata voglia di spaccare il mondo e gli schemi. Con queste armi psicologiche e con il supporto di un Dall’Ara in amore anche l’impresa di battere la Juve (non succede dal 2011 e in casa dal 1998) non è vietata.

Nella mente del popolo tifoso ci sono i tre gol rifilati alla Madama un anno fa in una partita-spettacolo che si intrecciò malamente con il futuro di Motta, fino a produrre il 3-3 finale. Domani Italiano e il suo gruppo tireranno tutti dalla stessa parte, non ci sarà il canto delle sirene a distrarli, ma un mondo affascinante da scoprire oltre le colonne d’Ercole, dove la nave rossoblù non si inoltra da troppo tempo.