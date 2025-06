Una casa per ricchi

Nonostante il pensiero di chi amministra sia un altro (Comune e Regione hanno aumentato in serie il costo del biglietto del bus, quello dei parcheggi, quello dei ticket sui medicinali e del bollo auto, oltre ad alzare tasse come l’Irpef e l’Irap), vivere a Bologna è sempre più un lusso. Oltre ad affrontare infatti la mazzata delle tasse e i rincari vari spinti dall’inflazione, un bolognese che vuole una casa di proprietà si ritrova a spendere, per mantenerla, circa 1.400 euro al mese, per la precisione 1.372. La cifra (16.464 all’anno) emerge da un’indagine di Facile.it e Mutuo.it calcolata su un appartamento vicino al centro di circa cento metri quadri e sommando mutuo, bollette per elettricità, acqua e gas, varie spese di manutenzione e ovviamente le tasse. Gli esperti dei due portali internet che comparano i prezzi di assicurazioni, mutui e così via hanno messo sotto la lente le principali città italiane: Bologna si ritrova così al terzo posto, dietro Milano (24.500 euro all’anno) e Roma (21.000). Più in basso in classifica ci sono Firenze, Torino e Napoli. Questi dati dovrebbero far pensare l’amministrazione, non solo sotto il profilo delle tasse. Avere alzato i costi di alcuni servizi è stata sicuramente una mossa sbagliata in un periodo di crisi economica come quello attuale (bastava leggere anche distrattamente un manuale base di economia per capirlo), ma ormai è andata. Il problema è che con costi della casa così alti (non guardiamo agli affitti che sono esorbitanti) non si può pensare di avere una città attrattiva per lavoratori (di tutti i livelli) e per gli studenti (di tutte le estrazioni sociali), che dovrebbero poi garantire un ricambio nel mondo del lavoro. Il punto è che si è puntato sul turismo, che droga il settore immobiliare, senza allo stesso tempo una politica seria per mettere a disposizione alloggi a prezzi popolari, calmierare il mercato immobiliare e recuperare aree abbandonate. Ora, per riuscirci, bisognerebbe rivedere tutto con un obiettivo non di breve periodo, ma di almeno dieci anni. Insomma, si è già in ritardo. Come sempre avviene in Italia. Con l’aggravante che a Bologna non si parla neanche di soluzioni per invertire la tendenza.