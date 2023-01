Una domenica per cercare il riscatto

Quasi un bivio per il Sassuolo e per il Bologna che hanno cominciato il 2023 con il freno a mano tirato.

I primi a scendere in campo, domani, all’ora di pranzo, saranno proprio i neroverdi di Alessio Dionisi. Dall’altra parte del campo (al Mapei Stadium di Reggio Emilia) la Lazio di un Maurizio Sarri che comincia bene (le ultime due gare), ma finisce con l’affanno. Sconfitti a Lecce, i laziali, hanno poi pareggiato in casa, 2-2, subendo la rimonta dell’Empoli negli ultimi dieci minuti.



E chiaro che la classifica del Sassuolo – sedicesimo con 16 punti – non è in linea con la storia recente del club. Ma le cessioni di Scamacca e Raspadori hanno lasciato vuoti eccellenti che, sin qui, Berardi e compagni non sono stati capaci di suturare. Ma l’impegno all’ora di pranzo, di domenica, sembra fatto apposta per capire se i neroverdi sono animati ancora da quella fame di risultati e di successi che negli anni passati ha fatto la differenza.



E il Bologna? Incerottato, senza il proprio bomber d’assalto (Marko Arnautovic) e con un ruolino di marcia che, nel 2023, è tutt’altro che brillante. Si gioca alle 15, a Udine. Thiago Motta, giustamente, non vuole sentire parlare di alibi e di assenze. Vuol tenere il gruppo sulla corda. Vuol riprendere quel filone magico che aveva saputo costruire, con pazienza, prima dei campionati del mondo. La sosta, sicuramente, ha finito per danneggiare un Bologna che giocava a memoria. Ma che a questo punto deve semplicemente ritrovare i propri equilibri e quella fiducia che i ko con la Roma e l’Atalanta sembrano aver in qualche modo scalfito.